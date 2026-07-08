Es gibt nur einen Verein: Den TSV Großenwörden „Drei Fragen an ...“: Lukas Schütt von Michael Brunsch · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Heute in unserer Rubrik „Drei Fragen an ... “: Lukas Schütt – Foto: Elfers

Lukas Schütt gehört zu den zweikampfstärksten Spielern in der 1. Kreisklasse. Er weiß genau, was er an seinem TSV Großenwörden hat. Er fühlt sich hier wohl und will da deshalb auch nicht weg. Der 29-Jährige stand bislang für seine Mannschaft in über 200 Punktspielen auf dem Platz.

Für dich gab es bislang nur den TSV Großenwörden, mit dem du auch schon einige Jahre in der Kreisliga gespielt hast. Kannst du dir vorstellen, irgendwann nochmal für einen anderen Verein zu spielen? Nein, andere Vereine kommen für mich nicht infrage. Ich habe mit dem Fußballspielen in Großenwörden angefangen und dort immer mit meinen Freunden & meinem Bruder zusammengespielt. Deshalb habe ich nie einen Grund gesehen, zu einem anderen Verein zu wechseln.

Was zeichnet deine Mannschaft, deinen Verein aus? Wir sind ein kleiner Verein mit begrenzten Möglichkeiten und müssen uns deshalb umso mehr anstrengen, um erfolgreich zu sein. Gerade deshalb können wir als Mannschaft und Verein gut einschätzen, wo unser Maximum liegt. Unsere Mannschaft zeichnet sich durch einen starken Zusammenhalt aus – wir verbringen nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits davon viel Zeit miteinander.