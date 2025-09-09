Es gibt noch Tickets: Alle Infos zu Nettetal gegen MSV Duisburg

Gut 800 Gästetickets sind laut MSV Duisburg bislang verkauft. Für die MSV-Fans stehen zwei Getränke- und Grillstände zur Verfügung. Der Gästebereich wird hinten beiden Toren „abgezäunt“.

„Wir wurden damals in Duisburg gut empfangen und der MSV Duisburg hat sich als toller Gastgeber gezeigt. Genau das wollen wir auch sein. Wir wollen unseren Verein bestmöglich repräsentieren und auch zeigen, was wir in diesem Jahr vorhaben. Wenn es nachher reicht, in die Verlängerung zu kommen, nehmen wir das gerne mit. Trotzdem sind wir der große Außenseiter“, sagt Zitzen. „Am Ende des Tages wollen wir daraus ein schönes Fest machen. Es ist ein Pokalspiel und wir wollen den MSV fordern“, fährt er fort.

Hier gibt es Tickets

Tickets für dieses Spiel sind unterdessen ausschließlich online zu erwerben. Ein Vollzahlerticket kostet 14 Euro (ermäßigt zehn Euro). Hinzu kommt ein Euro Vorverkaufsgebühr. Heimfans können Tickets unter www.niederrheinticket.de/niederrheinpokal-sc-union-nettetal-msv-duisburg-tickets-heimbereich/ bestellen. Gästefans erhalten Tickets unter: niederrheinticket.de/niederrheinpokal-sc-union-nettetal-msv-duisburg-tickets-gaeste.