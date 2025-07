„Es war eine Standortbestimmung, die ein stückweit zeigt, wo wir aktuell stehen, aber keine Generalprobe. Es war der beste Gegner, den wir bisher hatten. Man spürt in welche Richtung es gehen muss und wo noch viel Luft nach oben ist“, sagte Nico Willig nach dem Spiel. „Es gibt noch große Abstimmungsprobleme in allen Mannschaftsbereichen. Das Defensivverhalten und grundsätzlich, wie wir verteidigen war letzte Saison ein Thema und ist es jetzt wieder. Aber auch die Abstimmung mit Ball und wie wir den Ball bewegen müssen, um Räume aufzumachen habe ich zu wenig gesehen.“

Der SGV Freiberg ging bereits nach zehn Minuten durch Marius Köhl in Führung. In der 22. Minute gelang Eliot Bujupi im Anschluss an einen Eckball der Ausgleich. Der VfB-Stürmer hatte kurz darauf die Chance auf seinen zweiten Treffer, scheiterte aber freistehend an SGV-Keeper Benedikt Grawe. Im Anschluss an einen Eckball traf Gral Grobelnik zum 1:2 (37. Minute). Fünf Minuten später ließ Thomas Kastanaras den Ausgleich liegen, denn sein Abschluss geriet ein bisschen zu hoch. Mit dem Halbzeitpfiff schnürte Grobelnik den Doppelpack und traf zum 1:3.

Im zweiten Abschnitt wurde viel gewechselt und so kamen auch die beiden Gastspieler Julian Bell und Alexis Tibidi zum Einsatz, die seit Montag beim VfB mittrainieren. Im zweiten Spielabschnitt jubelte der SGV noch zweimal: Mit einem verwandelten Foulelfmeter erhöhte Grobelnik auf 1:4 (67.) und in der 80. Minute traf Karlo Kuranyi zum 1:5-Endstand.