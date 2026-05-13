"Es gibt nichts Schöneres als Derbys" - Göttingen 05 empfängt die SVG

– Foto: Jörn Kutschmann

Wenn der 1. SC Göttingen 05 und die SVG Göttingen aufeinandertreffen, ist die besondere Bedeutung des Derbys auf beiden Seiten deutlich zu spüren. Am heutigen Mittwochabend um 19.00 Uhr steht das Rückspiel an, nachdem das Hinspiel mit einem 1:1 endete..

„Es gibt nichts Schöneres als Derbys.“, sagte 05-Trainer Jozo Brinkwerth vor der Partie. Alle Spieler seien „hoch fokussiert“ und er hoffe auf „viele Fans“.

Brinkwerth erwartet erneut eine intensive Begegnung. „Die letzten Jahre haben gezeigt, dass sich beide Mannschaften nichts schenken“, erklärte der 05-Trainer. Man müsse „von der ersten bis zur letzten Minute mit allem, was man hat“ dabei sein. Gewinnt man ein Derby, sei es „noch mal doppelt so schön“, bei einer Niederlage wolle man hingegen „schnell das Weite suchen“. Im Hinspiel gab es eine Punkteteilung. Zuvor jedoch konnten die 05er sechs Ligaduelle in Serie für sich entscheiden. Lediglich im Pokal 24/25 konnte die SVG siegen.

Auch SVG-Coach Nils Reutter machte klar, welchen Stellenwert das Stadtduell besitzt: „Ein Göttinger Derby ist nie ein normales Spiel – für die Stadt, den Verein, unsere Mannschaft und unsere Fans hat dieses Spiel eine besondere Bedeutung.“

Der 05-Coach sieht die SVG dabei qualitativ stark besetzt. „Wenn man den Kader durchgeht, erwarte ich morgen mindestens fünf, sechs oder sieben Spieler mit Oberliga-Erfahrung auf dem Platz“, sagte Brinkwerth. Das zeige sich „in der Ruhe am Ball, im Zweikampfverhalten und im taktischen Verhalten“. Die SVG habe das „diese Saison sehr gut umsetzen können“.

Reutter kündigte ebenfalls eine kompromisslose Herangehensweise an: „Wir wissen, was dieses Derby bedeutet, und wir werden alles investieren, um es mit unserer Mentalität, unserem Teamgeist und absolutem Willen auf unsere Seite zu ziehen.“

Personell zeigte sich Brinkwerth vorsichtig optimistisch. „Für morgen sieht der Kader sehr gut aus“, erklärte er, auch wenn einige Spieler „nicht bei 100 Prozent“ seien. Dennoch sei man froh, „jeden Spieler auf der Bank zu haben, um für alles gewappnet zu sein“.

Spielort Jahnstadion

Ein klarer Heimvorteil sei für den 1. SC Göttingen 05 trotz Heimspiel allerdings nicht vorhanden. „Es ist für uns eigentlich kein direktes Heimspiel, sondern eher ein Spiel auf neutralem Platz“, meinte Brinkwerth mit Blick auf die Austragungsstätte im Jahnstadion. Im Normalfall spielt der Tabellenvierte auf dem Kunstrasen.

Sportlich erwartet der 05-Trainer ein enges Spiel. „Es könnte auch diesmal wieder eine Kleinigkeit entscheiden, wer den Platz als Sieger verlässt“, sagte Brinkwerth. Sein Team wolle „zeigen, dass wir mit der SVG-Mannschaft mithalten können“ und darüber hinaus „versuchen, die bessere Mannschaft zu sein“. Tabellarisch heißt es Platz vier gegen Platz sieben, wobei Göttingen 05 sieben. Punkte Vorsprung hat und eine Partie weniger absolvierte, doch im Derby ist die Tabellensituation hinfällig und es zählt nur das Hier und Jetzt.

Zum Abschluss richtete Brinkwerth noch einen Appell an die Zuschauer: „Je mehr Zuschauer kommen, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch die Mannschaften auf dem Feld ein Spektakel bieten.“ Seine Mannschaft wolle „nicht nur erfolgreich sein, sondern auch ein bisschen was für unsere Zuschauer tun“.

Ein perfekter Start in ein verlängertes Wochenende mit dem freien Vatertag am morgigen Donnerstag.

Anpfiff ist dann am heutigen Mittwochabend um 19.00 Uhr.