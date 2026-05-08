„Es gibt nach dem 3:3 definitiv etwas gutzumachen“

– Foto: Clemens Budde

Die SSV Vorsfelde II empfängt den VfR Wilsche-Neubokel mit klarer Favoritenrolle und dem Ziel, die eigene Erfolgsserie fortzusetzen. Während die Gastgeber weiter Druck auf Spitzenreiter TSV Hillerse ausüben wollen, kämpft der VfR nach zuletzt fünf Niederlagen in Folge gegen den Negativtrend.

Mit 56 Punkten steht SSV Vorsfelde II auf Rang zwei und hat bei einem Spiel weniger weiterhin Kontakt zur Spitze. Für die Mannschaft von Trainer Patrick Klein zählt im Saisonendspurt jeder Punkt, um den Druck auf Tabellenführer TSV Hillerse aufrechtzuerhalten.

Der Gegner reist dagegen mit erheblichen Problemen an. Der VfR Wilsche-Neubokel verlor seine vergangenen fünf Partien und fiel dadurch auf Platz 14 zurück. Besonders die jüngste 1:4-Heimniederlage gegen den WSV Wendschott verdeutlichte die schwierige Phase. Bereits zur Pause lag Wilsche mit 0:3 zurück, ehe Rendchen-Huneke lediglich noch verkürzen konnte.

Trotz dieser Formkurve warnt Patrick Klein ausdrücklich davor, den Gegner zu unterschätzen. „Wilsche hat eine sehr, sehr gute Hinrunde gespielt“, sagt der Trainer der Vorsfelder Reserve. Auch das Hinspiel ist bei ihm noch präsent. „Ich kann mich erinnern: Wir haben damals 3:3 in Wilsche gespielt und uns dort sehr, sehr schwer getan. Dementsprechend gibt es auf jeden Fall auch etwas gutzumachen nach dem 3:3 dort.“

Tatsächlich entwickelte sich das erste Aufeinandertreffen zu einem offenen Schlagabtausch. Gleich mehrfach wechselte die Führung, ehe Camehl in der Schlussphase zum 3:3-Endstand traf. Für Vorsfelde war es eines der wenigen Spiele der Saison, in denen die Mannschaft größere Probleme bekam.

Genau deshalb fordert Klein nun eine konzentrierte Vorstellung seiner Mannschaft. „Wir wollen das Rückspiel jetzt zu Hause vor heimischer Kulisse erfolgreich bestreiten und definitiv drei Punkte holen. Ganz wichtig ist, dass unsere Serie weitergeht.“ Die Voraussetzungen dafür bewertet der Trainer positiv. „Wir sind gut vorbereitet, können weitestgehend aus dem Vollen schöpfen und ich bin guter Dinge, dass wir am Sonntag die nächsten drei Punkte holen werden.“

Nach dem spielfreien Wochenende geht Vorsfelde zudem ausgeruht in die Begegnung. Das angesetzte Spiel gegen den TV Jahn Wolfsburg hatte zuletzt nicht stattgefunden, wodurch die Mannschaft eine zusätzliche Woche ohne Spiel absolvierte. Für Klein verändert das jedoch nichts an der Herangehensweise.

„Ich denke, wir werden auf eine Mannschaft treffen, die hoch motiviert sein wird, uns zu ärgern und diese Niederlagenserie zu beenden“, erklärt der Trainer. Taktisch rechnet er mit einem bekannten Muster: „Sie werden wahrscheinlich tief gegen uns spielen, wie fast jeder Gegner, und versuchen, Nadelstiche über Konter und Umschaltspiel zu setzen.“

Darauf sieht sich die SSV Vorsfelde II vorbereitet. „Wir haben in den letzten Spielen gegen Gegner gespielt, die allesamt ähnlich gespielt haben. Dementsprechend wissen wir, was auf uns zukommt“, sagt Klein.

Am Sonntag wird sich zeigen, ob sich die Klein-Elf durchsetzen kann.