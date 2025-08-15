»Es gibt keinen Ersatz für Siege«

Es war schon ein leichter Druck zu spüren. Zwei Auftaktpleiten in der Liga, Aus im Pokal beim Bayernligisten Neudrossenfeld - es ruckelte im Vilzinger Getriebe. Thorsten Kirschbaum
hätte sich vermutlich auch einen anderen Start gewünscht, blieb aber die Ruhe in Person - und das wurde belohnt. "Klar fiel uns der ein oder andere Stein vergangene Woche vom Herzen. Es gibt halt einfach keinen Ersatz für Siege. Aber wir haben auch gegen Unterhaching und Würzburg schon gute Ansätze gezeigt, konnten uns aber nicht belohnen. Umso schöner, dass wir gegen Ansbach früh in Führung gehen und einen hochverdienten Sieg einfahren konnten"
, so der 38-Jährige. Mit dem Premierendreier im Rücken fährt es sich zweifellos mit einem angenehmeren Gefühl zum schweren Auswärtsspiel nach Burghausen. "Wacker gehört für mich, wie für die meisten anderen Trainer auch, neben Würzburg, Unterhaching und dem FC Bayern II zum Kreis der Titelanwärter. Eine spielerisch starke Truppe mit anderen Ambitionen als wir. Das ist mit dem Wacker der vergangenen Jahre nicht mehr zu vergleichen. Dennoch rechnen wir uns schon auch etwas aus"
, ist Kirschbaum weit davon entfernt, schon vorab die weiße Flagge zu hissen. Personalien DJK Vilzing
: Ein Sonderlob hat Thorsten Kirschbaum für seinen Kapitän Felix Weber parat: "Er hat sich trotz Knieschmerzen gegen Ansbach durchgebissen. Großen Respekt dafür!"
Der Ex-Löwe wird wohl auch gegen Burghausen die Zähne zusammenbeißen. Lukas Schröder hat sich einen Infekt eingefangen, hinter seinem Einsatz steht noch ein Fragezeichen. Langzeitverletzt fehlen Markus Ziereis und Martin Tiefenbrunner.
Das sagt Burghausens Sportlicher Leiter Karl-Heinz Fenk
: "Zusammen mit unseren Fans im Rücken wollen wir zuhause eine Macht werden. Deshalb ist ganz klar: Wir peilen gegen Vilzing drei Punkte an."
Personalien SV Wacker Burghausen
: Marin Pudic, Elias Crößmann und Faton Dzemailji fallen weiterhin aus.