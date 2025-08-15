»Es gibt keinen Ersatz für Siege«

Groß war die Erleichterung vergangene Woche am Huthgarten: Mit 4:1 hat die DJK Vilzing überzeugend die SpVgg Ansbach geschlagen und somit die ersten Zähler der neuen Saison in der Regionalliga Bayern eingefahren. Am Samstag geht`s für die Schwarzgelben nun mit dem schweren Auswärtsspiel beim hoch gehandelten SV Wacker Burghausen weiter. Die Salzachstädter haben in Nürnberg zuletzt die erste Saisonniederlage einstecken müssen und werden auf Wiedergutmachung vor den eigenen Fans aus sein. Anstoß in der Wacker-Arena ist am Samstag um 14 Uhr.