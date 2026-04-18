"Es gibt keine einfachen oder schwierigen Spiele" Landesliga Rhein-Neckar +++ Kirchardts Trainer Denis Schwager muss mit einem Rumpfkader auskommen von red. · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Die Kirchardter können am Sonntag in Neuenheim in Aufwärtstrend bestätigen. – Foto: Berthold Gebhard

Sechs Spieltage vor Rundenende ist bei einem von zwei Sinsheimer Landesliga-Vertretern die Spannung raus. Und das nicht bei der SG Kirchardt. Die Truppe von Denis Schwager liegt punktgleich nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses knapp hinter dem SC Rot-Weiß Rheinau, der nach aktuellem Stand die Relegation gegen den Kreisliga-Abstieg bestreiten würde. Im Fernduell mit den Rheinauern, die zum schwächelnden Tabellenzweiten VfR Mannheim II müssen, können die Kirchardter in Heidelberg drei ganz wichtige Punkte einfahren. Sie müssen zum ASC Neuenheim, der schon jetzt für eine weitere Landesliga-Spielzeit planen darf. Anpfiff ist am Sonntag um 15 Uhr auf dem Fußballcampus.

Drei Duelle mit Topteams in Serie sind abgehakt, der Ertrag mit einem Punkt dünn, aber eines stimmt optimistisch. "Wir haben andere und zwar bessere Leistungen gebracht als in den Spielen davor", macht Denis Schwager einen klaren Aufwärtstrend aus. Der Kirchardter Trainer zieht daraus Zuversicht für die ausstehenden Wochen und einen Abstiegskampf, der zum Marathon für eine kleine Gruppe von Spielern wird. "Gegen Bammental hatten wir zehn einsatzfähige Leute", berichtet der 37-Jährige vom personellen Engpass, der in der Rückrunde von Woche zu Woche schmaler zu werden scheint. Mit Rico Leporino half ein Routinier aus, der seit einem halben Jahr mit einer Knieverletzung passen musste, sich gegen Bammental aber 90 Minuten lang durchgebissen hat.

Schwager sieht an der Gesamtsituation eher eine Chance als einen Nachteil. "So wie die Jungs sich reinhauen, ist es für den ganzen Verein wichtig und gut", sagt der Trainer und verweist auf das aufopferungsvoll erarbeitete 1:1 vor Wochenfrist gegen den FC Bammental, "das war unter den gegebenen Bedingungen eine herausragende Leistung war und ich bin einfach nur froh, dass sich die Jungs mit dem einen Punkt dafür belohnt haben." Natürlich bleibt der Klassenerhalt das große Ziel. "Wir müssen punkten, wenn wir da unten rauskommen wollen", bringt Schwager die Ausgangslage vor dem Gastspiel in Neuenheim auf den Punkt. Wer dann auf der anderen Spielfeldseite steht, spielt für ihn überhaupt keine Rolle: "Es gibt keine einfachen oder schwierigen Spiele."