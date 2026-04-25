„Es gibt keine Ausreden mehr“ – Anderten unter Druck vor Heimspiel

Nach schwachen Ergebnissen zuletzt steht Anderten vor einem richtungsweisenden Spiel im Kampf um den Klassenerhalt.
Am 28. Spieltag der Bezirksliga Hannover Staffel 2 empfangen die Sportfreunde Anderten den MTV Engelbostel-Schulenburg. Anderten unterlag zuletzt mit 1:4 beim TuS Davenstedt, während Engelbostel-Schulenburg beim 3:3 gegen den FC Lehrte zumindest einen Punkt mitnahm. In der Tabelle steht Anderten mit 27 Punkten auf Rang elf, der MTV folgt mit 42 Punkten auf Platz sechs.
Für Andertens Trainer Tobias Faust ist die Ausgangslage klar: „Die letzten Ergebnisse von uns waren einfach nicht gut, das muss man knallhart sagen.“ Zwar habe der Sieg gegen TuS Altwarmbüchen kurzzeitig für Entlastung gesorgt, insgesamt aber sei die Entwicklung eindeutig: „Wir nehmen das Spiel gegen Altwarmbüchen raus, wo wir den Dreier geholt haben. Aber insgesamt haben wir das klar analysiert und festgestellt, dass wir jetzt aus dem Quark kommen müssen. Es gibt keine Ausreden mehr.“
Die Marschroute für das Heimspiel formuliert Faust deutlich: „Die Wahrheit liegt auf dem Platz und das müssen wir am Sonntag gegen Engelbostel zeigen.“ Entscheidend sei, endlich wieder Punkte einzufahren: „Wir müssen etwas Zählbares holen, sonst wird das Wasser immer tiefer, in dem wir uns bewegen.“
Mit Blick auf die Tabelle wird die Bedeutung der Partie zusätzlich unterstrichen: „Aktuell sind wir noch über dem Strich, das soll am Ende auch so bleiben. Es liegt an uns selbst, uns aus dieser Situation herauszuziehen. Wir müssen auf niemanden schauen, es geht nur um uns.“
Faust setzt dabei auf eine klare Haltung seiner Mannschaft: „Am Ende lügt die Tabelle nicht. Deshalb müssen wir ein gutes Spiel machen und dafür sorgen, dass wir die Punkte bei uns behalten.“