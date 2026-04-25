„Es gibt keine Ausreden mehr“ – Anderten unter Druck vor Heimspiel Sportfreunde Anderten wollen gegen MTV Engelbostel-Schulenburg wieder punkten von red · Heute, 11:03 Uhr · 0 Leser

– Foto: Philipp Reichelt

Nach schwachen Ergebnissen zuletzt steht Anderten vor einem richtungsweisenden Spiel im Kampf um den Klassenerhalt.

Am 28. Spieltag der Bezirksliga Hannover Staffel 2 empfangen die Sportfreunde Anderten den MTV Engelbostel-Schulenburg. Anderten unterlag zuletzt mit 1:4 beim TuS Davenstedt, während Engelbostel-Schulenburg beim 3:3 gegen den FC Lehrte zumindest einen Punkt mitnahm. In der Tabelle steht Anderten mit 27 Punkten auf Rang elf, der MTV folgt mit 42 Punkten auf Platz sechs. Für Andertens Trainer Tobias Faust ist die Ausgangslage klar: „Die letzten Ergebnisse von uns waren einfach nicht gut, das muss man knallhart sagen.“ Zwar habe der Sieg gegen TuS Altwarmbüchen kurzzeitig für Entlastung gesorgt, insgesamt aber sei die Entwicklung eindeutig: „Wir nehmen das Spiel gegen Altwarmbüchen raus, wo wir den Dreier geholt haben. Aber insgesamt haben wir das klar analysiert und festgestellt, dass wir jetzt aus dem Quark kommen müssen. Es gibt keine Ausreden mehr.“