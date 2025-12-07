Es gibt heute zwei weitere Spielabbrüche: Was ist passiert?

Im Gebiet des Württembergischen Fußballverbands (WFV) gab es bei den heutigen Punktspielen zwei weitere Spielabbrüche. Was war passiert?

Kreisliga B3 Stuttgart/Böblingen



Die Begegnung zwischen dem HNK Slaven Stuttgart und dem ASV Botnang II wurde abgebrochen. Der HNK Slaven Stuttgart teilt gegenüber dies dazu mit: "Es stand 4:2 für uns. Der Abbruch war in der 97. Minute. Aktuell kam es zur Rangelei zwischen den Spielern." Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen.

Kreisliga B5 Enz-Murr

Die Begegnung zwischen dem TSV Korntal und Türkspor Ditzingen wurde ebenfalls abgebrochen. Vom TSV Korntal kommen gegenüber FuPa diese Infos dazu: "Mehrere Zuschauer und Spieler von Türkspor sind nach dem zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich auf den Platz gestürmt und haben unseren Spieler vom TSV Korntal tätlich angegriffen und auch verletzt." Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen.

Dieser Spielabbruch wurde bereits berichtet:

Kreisliga B2 Enz-Murr

Die Begegnung zwischen dem TuS Freiberg und dem TSG Steinheim wurde abgebrochen. Von TSG Steinheim kommen nach FuPa-Anfrage diese Infos: "Der Gegner hat schon von Anfang an mit 10 Mann gespielt. Ein gegnerischer Spieler hat sich nach einem Zweikampf schwerer verletzt. Das Bein hat gekribbelt und der Krankenwagen musste kommen. Spielstand war 9:0 für uns und gespielt waren ca. 70 bis 75 Minuten." Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen.

So sieht die Tabelle der Kreisliga B2 Enz-Murr aus:

1. FV Ingersheim 12 10-1-1 62:17 31

2. TSG Steinheim 11 9-1-1 54:21 28

3. VfR Großbottwar 10 9-0-1 47:15 27

4. FV Oberstenfeld 12 8-1-3 46:18 25

5. Club Italiano Großbottwar 12 7-1-4 42:28 22

6. SV Poppenweiler 12 6-1-5 31:30 19

7. TuS Freiberg 11 5-0-6 18:29 15

8. SGV Murr II 11 4-2-5 32:27 14

9. GSV Erdmannhausen II 12 3-0-9 23:39 9

10. TSV 1899 Benningen II 12 2-1-9 29:47 7

11. TSV Affalterbach II 11 2-1-8 24:54 7

12. FC Marbach II 12 2-1-9 17:72 7

13. GSV Höpfigheim II 10 2-0-8 16:44 6

