Es gibt heute zwei Spielabbrüche: Was ist passiert?

Kreisliga A3 Nordschwarzwald

Die Begegnung zwischen dem SV Vollmaringen und der Spvgg Oberschwandorf wurde abgebrochen. Vom SV Vollmaringen kommen nach FuPa-Anfrage diese Infos: "Wir hatten vor dem Warmlaufen der ersten Mannschaft einen medizinischen Notfall. Ein unendlich herzliches Dankeschön geht an den Schiedsrichter der 1. Mannschaft Benno Obier und vor allem an die Oberschwandorfer Ersthelferin Liana Gavrisch, die beide als Ersthelfer blitzschnell die Situation erkannten und reagierten und die Erstversorgung übernommen haben. Ein recht herzliches Dankeschön geht auch an die Spvgg Oberschwandorf in Person von Vorstand Ralf Röhm der uns Vollmaringer sofort unterstützte und alles der Situation geschuldet entsprechend zugesagt hat. Heute kann man nur sagen hat am Ende die Menschlichkeit gewonnen, und wenn es jemand an diesem Spieltag in die 11 des Tages verdient geschafft hat, dann ist es Liana Gavrisch aus Oberschwandorf als Ersthelferin, unsere Heldin des Spieltags." Beide Vereine und der Schiedsrichter müssen bestimmt ihre Stellungnahmen abgeben. Das Sportgericht wird dann entscheiden.

Kreisliga B6 Bodensee

Die Begegnung zwischen dem TSV Wohmbrechts und dem Kleinhaslacher SC wurde auch nicht zu Ende gespielt. Auf FuPa-Anfrage teilt der TSV Wohmbrechts mit: "Ein Spieler von Kleinhaslach hat sich schwer verletzt mit RTW-Einsatz. Der Gegner wollte nicht mehr weiter spielen, da sie keine Auswechselspieler mehr hatten. Spielabbruch in der 70. Minute beim 4:4." Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen.

