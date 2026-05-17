Es gibt heute einen Spielabbruch: Was ist passiert?

– Foto: Timo Babic

Kreisliga B6 Franken



Die Begegnung zwischen dem SGM Forchtenberg/Sindringen/Ernsbach II und der TSG Waldenburg wurde abgebrochen. In einer ausführlichen Stellungnahme teilt die SGM Forchtenberg/Sindringen/Ernsbach auf Instagram dies mit: "Im Spiel zum vermeintlichen Vorentscheid um die Meisterschaft in der Kreisliga B6 kam die TSG besser ins Spiel und konnte bereits nach wenigen Minuten durch einen Sonntagsschuss in Führung gehen. Nur wenig später konnte die TSG sogar auf 2:0 erhöhen. Im Anschluss konnten wir die frühe Überlegenheit der Waldenburger etwas egalisieren. Im Folgenden fand ein umkämpftes aber faires Spiel statt, das hauptsächlich durch lange Bälle auf beiden Seiten geprägt war. In der 63. Spielminute wurde ein Waldenburger Spieler auf Höhe der Mittellinie gefoult. Unser Kapitän hat daraufhin den Schiedsrichter auf ein kurz vorangegangenes Foul an unserem Spieler hingewiesen. Für die folgende Diskussion mit dem Schiedsrichter sah unser Kapitän zurecht die gelbe Karte, die er ohne weitere Diskussion akzeptierte. Noch während der Schiedsrichter die gelbe Karte notierte, wurden Beleidigungen gegen unseren Kapitän vom Seitenrand der Waldenburger Fans ausgerufen. Unser Kapitän hat daraufhin, schon im Weglaufen von der Situation, nochmal kurz ruhig und sachlich mit dem Kapitän der TSG gesprochen. Der Schiedsrichter drehte sich daraufhin um und zeigte unserem Kapitän die gelb-rote Karte. Im Folgenden kam es zu einem bedauerlichen und beschämenden Vorfall, bei dem unser Kapitän im Unverständnis über die gelb-rote Karte auf den Schiedsrichter zulief und eine Begründung einforderte. Das Auftreten und Zulaufen stellte dem Schiedsrichter gegenüber eine nicht zu tolerierende Bedrohung dar, woraufhin dieser die Partie folgerichtig abgebrochen hat. Da die Partie bis dahin fair und ohne gravierende Fouls oder Zwischenfälle verlief, hätten wir uns etwas mehr Fingerspitzengefühl bei der Entscheidung zur gelb-roten Karte gewunschen, wodurch eine unnötige Eskalation wahrscheinlich hätte vermieden werden können. Den weiteren Verlauf nach der zu respektierenden Entscheidung des Schiedsrichters entschuldigt das nicht. Wir bedauern den Vorfall zutiefst und möchten uns bei allen Beteiligten und insbesondere bei dem Schiedsrichter entschuldigen. Als Verein und SGM stehen wir über allem sportlichen Ehrgeiz für Toleranz und Fairness. Aggressionen oder Bedrohungen haben an unseren Sportstätten keinen Platz!"

Die TSG Waldenburg teilt gegenüber FuPa dies mit: "Nach einer gelb-roten Karte wurde das Spiel nach ca. 68 Minuten abgebrochen. Der Stürmer von Forchenberg ist den Schiri übelst angegangen, erst mit der Brust dann Kopf an Kopf. Daraufhin wurde beim Spielstand von 0:2 für uns das Spiel abgebrochen."