Es gibt heute einen Spielabbruch: Was ist passiert?

Im Gebiet des Württembergischen Fußballverbands (WFV) gab es bei den heutigen Punktspielen einen Spielabbruch. Was war passiert?

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Kreisliga B2 Enz-Murr

Die Begegnung zwischen dem TuS Freiberg und dem TSG Steinheim wurde abgebrochen. Von TSG Steinheim kommen nach FuPa-Anfrage diese Infos: "Der Gegner hat schon von Anfang an mit 10 Mann gespielt. Ein gegnerischer Spieler hat sich nach einem Zweikampf schwerer verletzt. Das Bein hat gekribbelt und der Krankenwagen musste kommen. Spielstand war 9:0 für uns und gespielt waren ca. 70 bis 75 Minuten." Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen.

So sieht die Tabelle der Kreisliga B2 Enz-Murr aus:

1. FV Ingersheim 12 10-1-1 62:17 31

2. TSG Steinheim 11 9-1-1 54:21 28

3. VfR Großbottwar 10 9-0-1 47:15 27

4. FV Oberstenfeld 12 8-1-3 46:18 25

5. Club Italiano Großbottwar 12 7-1-4 42:28 22

6. SV Poppenweiler 12 6-1-5 31:30 19

7. TuS Freiberg 11 5-0-6 18:29 15

8. SGV Murr II 11 4-2-5 32:27 14

9. GSV Erdmannhausen II 12 3-0-9 23:39 9

10. TSV 1899 Benningen II 12 2-1-9 29:47 7

11. TSV Affalterbach II 11 2-1-8 24:54 7

12. FC Marbach II 12 2-1-9 17:72 7

13. GSV Höpfigheim II 10 2-0-8 16:44 6

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________