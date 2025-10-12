Es gibt heute einen Spielabbruch: Was ist passiert?

__________________________________________________________________________________________________

Frauen-Regionenliga, Staffel 2

Die Begegnung zwischen dem SB Asperg und dem TSV Deizisau wurde abgebrochen. Auf FuPa-Anfrage teilt der SB Asperg dies mit: "Leider hat sich eine Spielerin von Deizisau bei einem Eckball stark am Knie verletzt und konnte sich vor Schmerzen nicht mehr bewegen. Der sofort gerufene Rettungswagen war leider erst nach etwa 40 Minuten bzw. der Notarzt dann erst nach 50 Minuten da. Der Schiedsrichter hat deshalb das Spiel abgebrochen. Spielstand war zu dem Zeitpunkt 1:0 für Asperg. In Spielminute 34 hat sich die Spielerin verletzt." Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen.

