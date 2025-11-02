Es gibt Geschichten, die schreibt nur der Fußball

Der Reisbacher Trainer Markus Kneip hat am Sonntag mit seiner Mannschaft etwas geschafft, was ihnen vor diesem Spiel kaum zugetraut worden war: Nach einem 2:3-Pausenrückstand noch beim Ligaprimus SV Elversberg II einen 7:3-Kantersieg einzufahren. "Wir sind jetzt in der Liga seit mittlerweile sieben Spielen ungeschlagen und hatten zuvor über ein Jahr lang auswärts nicht mehr gewonnen. Die Jungs haben gegen Elversberg eine super Moral gezeigt und sich dafür belohnt, dass sie auch in jedem Training voll mitziehen", freut sich Kneip. Man habe es bereits in der ersten Halbzeit richtig gut gemacht, aber leider nach einer 1:0-Führung "ohne Riesendruck des Tabellenführers" zwei Gegentore in kurzen Abständen kassiert. Für die Zuschauer war es so etwas wie ein Wechselbad der Gefühle: Erst kamen die Gäste zum Ausgleich, um dann noch einmal vor der Pause in Rückstand zu geraten. Doch die Reisbacher wussten an diesem Tag um ihre Chance und schlugen nach dem Seitenwechsel noch einmal zurück: Im Anschluss an das 3:3 von Nils Wohlschlegel (47.) war der 4:3-Führungstreffer durch Simon Meyer bereits alleine das Eintrittsgeld wert: Er knallte den Ball in dieser Situation aus 40 Metern ind Elversberger Tor hinein. Die Gastgeber drängten anschließend vehement auf eine Resultatsverbesserung, aber die Reisbacher verteidigten geschlossen als Mannschaft und voller Leidenschaft. In der Schlussphase konterten dann die Gäste eiskalt und sorgten durch diesen 7:3-Erfolg für eine Riesensensation.

"Unser Saisonziel bleibt jedoch nichts anderes als der Klassenerhalt. Dafür haben wir noch einen weiten Weg zu gehen. Vor uns liegen nun drei Heimspiele in Serie, in denen wir versuchen werden, wieder möglichst gut zu punkten", betont Kneip. Am Sonntag empfangen die Reisbacher um 16 Uhr den TuS Herrensohr, gegen den man noch eine Rechnung offen hat. So hatte es am 22. Oktober im Saarlandpokal gegen diese Mannschaft eine empfindliche 0:3-Heimniederlage gegeben. "Damals waren wir gegen sie chancenlos und haben daher nun etwas gutzumachen", sagt der Reisbacher Trainer.