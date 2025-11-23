Es gibt einen weiteren Spielabbruch: Was ist passiert?

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern

Die Begegnung zwischen dem SV Wurmlingen und dem TSV Laufen/Eyach wurde abgebrochen. Vom SV Wurmlingen kommen nach FuPa-Anfrage diese Infos: "Es stand 0:0 zur Halbzeit. Dann wurde das Spiel abgebrochen. Die Wetterbedingungen haben einen weiteren Spielverlauf nicht zugelassen, beide Mannschaften sind herumgeschlittert wie auf einem Eishockeyfeld. Der Schiedsrichter hat die Partie schlussendlich abgepfiffen." Der TSV Laufen/Eyach gibt gegenüber FuPa diese Infos: "Musste abgebrochen werden, weil der Kunstrasen nach Untergang der Sonne zunehmend unbespielbar wurde da gefroren + rutschig. Der Schiedsrichter hat dann aufgrund des zu hohen Verletzungsrisikos die Partie beim Spielstand von 0:0 abgebrochen."

Das sind die bereits berichteten Spielabbrüche:

Bezirksliga Rems/Murr/Hall

Die Begegnung zwischen der SG Oppenweiler-Strümpfelbach und dem TSV Schornbach wurde abgebrochen. Vom Fußballbezirk Rems/Murr/Hall kommen diese Infos: "Neben einigen wetterbedingten Absagen gab es in der Bezirksliga in der Begegnung SG Oppenweiler-Strümpfelbach – TSV Schornbach in der 18. Minute einen Spielabbruch. Grund: Der Platz fror immer mehr zu aufgrund der Temperaturen."

Kreisliga A3 Neckar/Fils

Die Begegnung zwischen dem VfR Süßen und dem TSV Eschenbach wurde auch nicht zu Ende gespielt. Der VfR Süßen teilt gegenüber FuPa dies mit: "In der 45. Minute wegen gefrorenen Platz." Vom TSV Eschenbach kommen nach FuPa-Anfrage diese Infos: "Das Spiel wurde beim stand von 2:2 in der Halbzeit abgebrochen da der Kunstrasen nicht bespielbar war (rutschig und gefroren)." Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen.

Kreisliga B7 Neckar/Fils

Die Begegnung zwischen der TSG Zell unter Aichelberg und dem Türkischen SV Ebersbach wurde ebenfalls abgebrochen. Von der TSG Zell kommen diese Infos gegenüber FuPa: "Es stand 8:0. Abbruch in der letzten Minute. Ein Spieler von Ebersbach hat den Schiedsrichter mit dem Ball abgeschossen nach einem Platzverweis. Dann gab es den Abbruch." Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen.

