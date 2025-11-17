Es gibt einen weiteren Spielabbruch: Was ist passiert?

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

Das waren die weiteren Spielabbrüche am Wochenende:

Kreisliga B3 Ostwürttemberg

Die Begegnung zwischen dem SV Wört und der DJK-SG Wasseralfingen wurde abgebrochen. Von der DJK-SG Wasseralfingen kommen gegenüber FuPa diese Infos: "Spielstand war 2:0 für Wört. Nach einer Roten Karte für einen Auswechselspieler von Wört wurde der Schiedsrichter von Seiten Wört beleidigt und bedroht. Darauf hat der Schiedsrichter das Spiel abgebrochen. Spielminute war die 33." Beide Vereine und der Schiedsrichter müssen bestimmt ihre Stellungnahmen abgeben. Das Sportgericht wird dann entscheiden.

Update

Der SV Wört teilt gegenüber FuPa dies mit: "Als unser Stürmer (May) auf das gegnerische Tor zugelaufen ist, wurde er vom Gegenspieler mit zwei gestreckten Beinen schwer umgegrätscht. Der Schiedsrichter, der zuvor eine sehr penible Auslegung der Spielregeln hatte, entschied in dieser Aktion auf Weiterspielen bzw. „Ball gespielt“. Diese Entscheidung sah jedoch nur eine einzige Person auf dem gesamten Sportplatz so. Unser Spieler hatte am Schienbein eindeutige Stollenabdrücke und nun einen Teilbruch des Wadenbeins, eine Verletzung am Sprunggelenk sowie einen Abriss des Syndesmosebandes (bis jetzt die Diagnose). Nach dieser Aktion hat der Schiedsrichter – auf Video klar erkennbar – nicht ein einziges Mal nach dem Spieler geschaut, sondern sich meterweit vom Geschehen abgewandt. Als von der Heimbank der Satz „Schiedsrichter, du bist so ’ne Pflaume“ kam, zeigte er willkürlich in Richtung Bank eine rote Karte. Als wir versuchten, dem Schiedsrichter klarzumachen, dass es nicht der betroffene Spieler war, sondern ein anderer, wandte er sich dem gesamten Geschehen ab und kommunizierte nur noch von der gegenüberliegenden Seitenlinie. Als der unschuldige Spieler auf meine Anweisung hin – natürlich lautstark – die Bank verließ, verließ der Schiedsrichter mit den Worten „Ich fahr heim“ den Platz. Und das, obwohl die Situation bereits geklärt war. Ich möchte auch erwähnen, dass sich der Schiedsrichter während des gesamten Ablaufs kein einziges Mal nach unserem verletzten Spieler erkundigt hat. Alles andere war dann erhitzt und es wurde von allen Seiten versucht, die Situation zu beruhigen und das Spiel fortzusetzen."

Kreisliga B3 Franken

Die Begegnung zwischen dem SC Böckingen und der SG SC Abstatt II wurde auch nicht zu Ende gespielt. Der SC Böckingen teilt nun gegenüber FuPa dies mit: "Unser heutiges Spiel wurde in der 78. Minute abgebrochenen. Nachdem es kurz vorm 16er zu einem rüden Foul kam. Mirzal Özdemir wollte den Ball mit einer Grätsche klären, Khalil Naif ging ebenfalls zum Ball und wurde von Özdemir am Knöchel getroffen. Naif blieb anschließend liegen und musste mit dem Krankenwagen abgeholt werden. Genaue Diagnose ist noch nicht bekannt, man konnte aber klar sehen, dass der Knöchel durch war. Anschließend ging die SGM Abstatt/Ilsfeld geschlossen vom Platz, um das Spiel abzubrechen. Sehr faire Aktion der SGM. Und auch Mirzal Özdemir zeigt sich fair, der sichtlich mitgenommen von seinem Foul wirkte, das sicherlich nicht absichtlich war. Das wichtigste ist, dass Khalil Naif eine schnelle und gute Genesung hat. Abschließend kann man nur sagen: Gute Besserung an Khalil Naif." Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen.

Kreisliga B5 Stuttgart/Böblingen

Die Begegnung zwischen dem TV Zazenhausen II und dem TSV Mühlhausen/Stuttgart II

wurde ebenfalls abgebrochen.Vom TV Zazenhausen kommen diese Infos gegenüber FuPa: "Der Abbruch war in der 85. Minute. Der Grund ist noch unklar." Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen.

