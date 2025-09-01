Es gibt einen weiteren Spielabbruch: Was ist passiert?

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Kreisliga B5 Franken

Die Partie zwischen dem TSV Herbolzheim und dem SC Amorbach II wurde abgebrochen. Auf FuPa-Anfrage teilt der TSV Herbolzheim das Folgende mit: "Das Spiel wurde beim Stand von 8:0 für uns in der Halbzeit beendet. Die Gäste aus Amorbach teilten dem Schiedsrichter in der Halbzeit mit, dass sie das Spiel nicht fortsetzen werden. Dieser beendete damit die Partie zur Halbzeit & informierte uns darüber. Besondere Vorkommnisse oder ähnliches gab es in Halbzeit 1 nicht, den genauen Grund kennen wir aus oben genannten Gründen nicht und können nur mutmaßen." Mit Sicherheit werden die beiden Vereine und der Schiedsrichter ihre Stellungnahmen abgeben. Das Sportgericht wird dann entscheiden.

So sieht die Tabelle in der Kreisliga B5 Franken aus:

1. VfL Obereisesheim II 2 2-0-0 13:1 6

2. SGM Krumme Ebene am Neckar II 2 1-1-0 15:4 4

3. SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn II 2 1-1-0 3:0 4

4. FSV Friedrichshaller SV II 2 1-1-0 4:3 4

5. TSV Herbolzheim 1 1-0-0 4:0 3

6. SGM Widdern/ Olnhausen 2 1-0-1 5:3 3

7. SC Dahenfeld II 2 0-2-0 1:1 2

8. Sportfreunde Untergriesheim II 1 0-1-0 2:2 1

9. SC Züttlingen 1 0-1-0 2:2 1

10. Spvgg Oedheim II 1 0-1-0 1:1 1

11. SG Bad Wimpfen II 1 0-0-1 0:4 0

12. SGM Neudenau/Siglingen II 2 0-0-2 2:8 0

13. SC Amorbach II 1 0-0-1 2:13 0

14. Spvgg Möckmühl II 2 0-0-2 0:12 0

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________











