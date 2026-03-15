Es gibt einen Spielabbruch: Das ist passiert Das Sportgericht wird wahrscheinlich die Entscheidung treffen. von red · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Timo Babic

Im Gebiet des Württembergischen Fußballverbands (WFV) gab es bei den Punktspielen einen Spielabbruch. Was war passiert?

In der Kreisliga B7 Franken verlief ein Spiel anders als geplant. Die Begegnung zwischen der SGM Weikersheim/Laudenbach und der zweiten Mannschaft des TV Niederstetten konnte nicht über die komplette Spielzeit ausgetragen werden. Ein unvorhergesehenes Ereignis führte dazu, dass die Partie vorzeitig beendet werden musste, was nun eine administrative Aufarbeitung durch die zuständigen Sportgerichte nach sich zieht. Vorzeitiges Ende Die sportliche Auseinandersetzung in der Kreisliga B7 Franken zwischen der SGM Weikersheim/Laudenbach und dem TV Niederstetten II fand ein vorzeitiges Ende. Die Begegnung, die auf dem Spielplan der Liga stand, konnte nicht über die volle Distanz von 90 Minuten absolviert werden. Statt eines regulären Schlusspfiffs markierte ein vorzeitiger Abbruch das Ende des aktiven Geschehens auf dem Rasen. Damit bleibt die Partie vorerst ohne eine finale sportliche Wertung durch den reinen Spielverlauf.

Der Spielstand zum Zeitpunkt des Abbruchs Bis zum Zeitpunkt der Unterbrechung hatte sich ein klarer Trend auf dem Spielfeld abgezeichnet. Die gastgebende SGM Weikersheim/Laudenbach konnte sich gegen die Reserve des TV Niederstetten eine Führung erarbeiten. Zum Zeitpunkt, als der Unparteiische das Spiel unterbrach und schließlich abbrach, führten die Hausherren mit 2:0. Diese Führung wurde in der ersten Halbzeit erzielt, noch bevor die Mannschaften die Gelegenheit hatten, die reguläre Pause in den Kabinen aufzusuchen. Die zeitliche Einordnung der Ereignisse Der Spielabbruch erfolgte in der 38. Spielminute. Damit war die erste Halbzeit bereits weit fortgeschritten, doch die verbleibenden sieben Minuten bis zur Halbzeitpause sowie die gesamte zweite Spielhälfte konnten nicht mehr durchgeführt werden. Die Entscheidung, den Spielbetrieb zu diesem Zeitpunkt einzustellen, basierte auf Umständen, die über das rein sportliche Geschehen hinausgingen.