Es gibt eine weitere Spielabsage in der Oberliga

Zwei Teams, die sich in der Tabelle nahe sind, aber emotional völlig unterschiedlich auf den Neustart blicken. SG Union 1919 Klosterfelde ist Neunter mit 20 Punkten aus 16 Spielen (Bilanz 5-5-6, Tore 28:26). TuS Makkabi Berlin steht auf Rang fünf mit 25 Punkten aus 16 Spielen (Bilanz 8-1-7, Tore 29:27). Für Makkabi ist es die Jagd nach oben, für Klosterfelde das Ringen um Stabilität in der engen Mitte.

Die Hinrunde hat einen knappen Ausgang geliefert: Makkabi gewann am 2. Spieltag 1:0 gegen Klosterfelde. Ein Ergebnis, das nicht schreit, sondern schneidet – weil es zeigt, wie wenig zwischen Erfolg und Leere liegen kann. Klosterfelde wird dieses Spiel als Chance begreifen, die Rangordnung im Mittelfeld aufzubrechen. Makkabi wiederum weiß: Wer oben dranbleiben will, darf in solchen Spielen nicht stolpern. Es ist der klassische Oberliga-Moment, in dem die Tabelle auf dem Papier geordnet wirkt, auf dem Platz aber sofort zu flimmern beginnt.

