 2026-02-09T08:36:21.830Z

Allgemeines

Es gibt eine weitere Spielabsage in der Oberliga

NOFV-Oberliga Nord: Die Übersicht auf den 17. Spieltag.

von red · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Marcel Eichholz

Der 17. Spieltag der NOFV-Oberliga Nord ist zugleich der erste Spieltag nach der Winterpause – und damit ein Neustart. Es gibt aber auch schon sieben Spielabsagen.

---

Gestern, 19:30 Uhr
S.D. Croatia Berlin
S.D. Croatia BerlinS.D. Croatia
FC Anker Wismar
FC Anker WismarAnker Wismar
Abgesagt

---

Gestern, 19:30 Uhr
TSG Neustrelitz
TSG NeustrelitzTSG Neustre.
SG Dynamo Schwerin
SG Dynamo SchwerinDyn.Schwerin
Abgesagt

---

Heute, 13:00 Uhr
SV Lichtenberg 47
SV Lichtenberg 47Lichtenberg
FC Viktoria 1889 Berlin
FC Viktoria 1889 BerlinFC Viktoria
Abgesagt

---

Heute, 14:00 Uhr
FSV Optik Rathenow
FSV Optik RathenowRathenow
SV Sparta Lichtenberg
SV Sparta LichtenbergSV Sparta
Abgesagt

---

Morgen, 13:00 Uhr
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa II
SV Tasmania Berlin
SV Tasmania BerlinTasmania
Abgesagt

---

Morgen, 13:00 Uhr
SG Union 1919 Klosterfelde
SG Union 1919 KlosterfeldeKlosterfelde
TuS Makkabi Berlin
TuS Makkabi BerlinMakkabi
13:00

Zwei Teams, die sich in der Tabelle nahe sind, aber emotional völlig unterschiedlich auf den Neustart blicken. SG Union 1919 Klosterfelde ist Neunter mit 20 Punkten aus 16 Spielen (Bilanz 5-5-6, Tore 28:26). TuS Makkabi Berlin steht auf Rang fünf mit 25 Punkten aus 16 Spielen (Bilanz 8-1-7, Tore 29:27). Für Makkabi ist es die Jagd nach oben, für Klosterfelde das Ringen um Stabilität in der engen Mitte.

Die Hinrunde hat einen knappen Ausgang geliefert: Makkabi gewann am 2. Spieltag 1:0 gegen Klosterfelde. Ein Ergebnis, das nicht schreit, sondern schneidet – weil es zeigt, wie wenig zwischen Erfolg und Leere liegen kann. Klosterfelde wird dieses Spiel als Chance begreifen, die Rangordnung im Mittelfeld aufzubrechen. Makkabi wiederum weiß: Wer oben dranbleiben will, darf in solchen Spielen nicht stolpern. Es ist der klassische Oberliga-Moment, in dem die Tabelle auf dem Papier geordnet wirkt, auf dem Platz aber sofort zu flimmern beginnt.

---

Morgen, 13:00 Uhr
Berliner AK
Berliner AKBerliner AK
Tennis Borussia Berlin
Tennis Borussia BerlinTeBe Berlin
Abgesagt

---

Morgen, 13:00 Uhr
BSV Eintracht Mahlsdorf
BSV Eintracht MahlsdorfMahlsdorf
SV Siedenbollentin
SV SiedenbollentinSV Siedenb.
Abgesagt

