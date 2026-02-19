Es gibt eine weitere Spielabsage in der Oberliga

– Foto: Timo Babic

Am 20. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg beginnt nach der Winterpause sofort wieder das große Ringen um Punkte – und um Ruhe. Allerdings gibt es schon zwei Spielabsagen.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr TSG Backnang TSG Backnang Karlsruher SC Karlsruhe II 14:00 live PUSH



Zwei Teams, die sich in der Tabelle fast spiegeln – und deshalb umso mehr unter Spannung stehen. TSG Backnang ist 13. mit 22 Punkten (30:38 Tore), Karlsruher SC II (Aufsteiger) 12. ebenfalls mit 22 Punkten (27:34 Tore). Beide tragen defensive Baustellen mit sich, beide wissen: Ein guter Start nach der Pause kann den Frühling leichter machen, ein schlechter öffnet die Tür nach unten – bei vier Absteigern ein gefährlicher Gedanke. Das Hinspiel am 16.08.25 gewann Backnang auswärts 2:1: Karlsruhe II – Backnang 1:2. Nun kommt die Gegenprobe: Karlsruhe II will die Rechnung begleichen, Backnang den Beweis liefern, dass der Auswärtssieg kein Zufall war.

---

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr FC Denzlingen Denzlingen FSV Hollenbach Hollenbach 14:00 PUSH



Hier prallt das Ende der Tabelle auf den Wunsch nach Luft. FC Denzlingen (Aufsteiger) ist Schlusslicht: 10 Punkte aus 18 Spielen, 18:32 Tore. Jeder Spieltag fühlt sich für Denzlingen wie ein kleiner Endlauf an. FSV Hollenbach steht auf Rang 16 bei 20 Punkten (28:34 Tore) – noch nicht gerettet, aber mit deutlich mehr Boden unter den Füßen. Das Hinspiel am 16.08.25 war ein Ausrufezeichen: Hollenbach – Denzlingen 0:3. Genau diese Erinnerung macht das Rückspiel so brisant: Hollenbach weiß, wie weh dieser Gegner tun kann. Denzlingen klammert sich an den Fakt, dass es schon einmal klar gewonnen hat – und braucht genau diese Überzeugung, um den Abgrund nicht größer werden zu lassen.

---



Ein Spiel, das für den einen nach Aufholen klingt und für den anderen nach Stabilisieren. FSV 08 Bietigheim-Bissingen ist 17. mit 17 Punkten (29:40 Tore) und steckt damit mitten im Sog der Abstiegsplätze. 1. Göppinger SV (Absteiger) steht als 9. bei 24 Punkten (33:26 Tore) deutlich ruhiger, aber nicht sorgenfrei – die Liga verzeiht keine längeren Schwächephasen. Das Hinspiel am 16.08.25 war brutal deutlich: Göppingen – Bissingen 5:0. Für Bissingen ist das eine offene Wunde und zugleich der größte Antrieb: Dieses 0:5 darf nicht das Gefühl bleiben, das die Saison prägt. Göppingen wiederum weiß, dass solche klaren Hinspielsiege trügerisch sein können – nach der Pause muss man es wieder neu beweisen. Ein Spiel, das für den einen nach Aufholen klingt und für den anderen nach Stabilisieren. FSV 08 Bietigheim-Bissingen ist 17. mit 17 Punkten (29:40 Tore) und steckt damit mitten im Sog der Abstiegsplätze. 1. Göppinger SV (Absteiger) steht als 9. bei 24 Punkten (33:26 Tore) deutlich ruhiger, aber nicht sorgenfrei – die Liga verzeiht keine längeren Schwächephasen. Das Hinspiel am 16.08.25 war brutal deutlich: Göppingen – Bissingen 5:0. Für Bissingen ist das eine offene Wunde und zugleich der größte Antrieb: Dieses 0:5 darf nicht das Gefühl bleiben, das die Saison prägt. Göppingen wiederum weiß, dass solche klaren Hinspielsiege trügerisch sein können – nach der Pause muss man es wieder neu beweisen. ---

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr Türkspor Neckarsulm Türk Neckars FC 08 Villingen Villingen 14:00 PUSH



Ein Duell, in dem beide Seiten spüren, wie schnell die Tabelle kippt. Türkspor Neckarsulm (Aufsteiger) ist 11. mit 22 Punkten (27:33 Tore), FC 08 Villingen (Absteiger) steht als 7. bei 29 Punkten (38:34 Tore). Villingen hat mehr Punkte, aber auch eine Bilanz, die nach offenen Spielen klingt. Neckarsulm liegt nur wenige Schritte von der unteren Zone entfernt – und jeder Punkt nach der Pause ist doppelt wertvoll. Das Hinspiel am 16.08.25 gewann ausgerechnet Neckarsulm auswärts 2:0: Villingen – Neckarsulm 0:2. Villingen startet also mit Revanche im Kopf. Neckarsulm mit dem Mut, dass man diesen Gegner schon einmal kontrolliert hat. Ein Duell, in dem beide Seiten spüren, wie schnell die Tabelle kippt. Türkspor Neckarsulm (Aufsteiger) ist 11. mit 22 Punkten (27:33 Tore), FC 08 Villingen (Absteiger) steht als 7. bei 29 Punkten (38:34 Tore). Villingen hat mehr Punkte, aber auch eine Bilanz, die nach offenen Spielen klingt. Neckarsulm liegt nur wenige Schritte von der unteren Zone entfernt – und jeder Punkt nach der Pause ist doppelt wertvoll. Das Hinspiel am 16.08.25 gewann ausgerechnet Neckarsulm auswärts 2:0: Villingen – Neckarsulm 0:2. Villingen startet also mit Revanche im Kopf. Neckarsulm mit dem Mut, dass man diesen Gegner schon einmal kontrolliert hat. ---





---



Hier steht der Tabellenplatz wie ein Anspruch: SV Oberachern ist Dritter mit 32 Punkten (29:36 Tore) – eine Mannschaft aus der Spitzengruppe, die dranbleiben will. Türkischer SV Singen (Aufsteiger) ist Achter mit 26 Punkten (31:44 Tore) und damit genau in dem Bereich, in dem man mit einer Serie schnell nach oben schielen kann – oder mit einem Fehlstart plötzlich nach unten. Das Hinspiel am 17.08.25 gewann Oberachern auswärts 1:0: Singen – Oberachern 0:1. Oberachern will diese knappe Kontrolle bestätigen. Singen will den Spieß umdrehen – gerade weil das Torverhältnis zeigt, wie oft Spiele bei ihnen offen bleiben. Hier steht der Tabellenplatz wie ein Anspruch: SV Oberachern ist Dritter mit 32 Punkten (29:36 Tore) – eine Mannschaft aus der Spitzengruppe, die dranbleiben will. Türkischer SV Singen (Aufsteiger) ist Achter mit 26 Punkten (31:44 Tore) und damit genau in dem Bereich, in dem man mit einer Serie schnell nach oben schielen kann – oder mit einem Fehlstart plötzlich nach unten. Das Hinspiel am 17.08.25 gewann Oberachern auswärts 1:0: Singen – Oberachern 0:1. Oberachern will diese knappe Kontrolle bestätigen. Singen will den Spieß umdrehen – gerade weil das Torverhältnis zeigt, wie oft Spiele bei ihnen offen bleiben. ---



Derby-Time: Ein Spiel, das nach Nachbarschaft im Tabellenkeller klingt, obwohl einer oben mitmischt. 1. FC Normannia Gmünd steht als 14. bei 20 Punkten (27:28 Tore) und braucht dringend Abstand nach unten. TSV Essingen ist Vierter mit 31 Punkten (31:32 Tore) – mitten in der Gruppe, die vom großen Wurf träumen darf, wenn die Top zwei mal stolpern. Das Hinspiel am 16.08.25 war knapp: Essingen – Normannia 2:1. Für Gmünd ist das die Erinnerung, dass man dran war – und jetzt zu Hause mehr braucht als „dran sein“. Für Essingen ist es das klassische Spiel, in dem man beweisen muss, dass Platz vier nicht nur eine Momentaufnahme ist. Derby-Time: Ein Spiel, das nach Nachbarschaft im Tabellenkeller klingt, obwohl einer oben mitmischt. 1. FC Normannia Gmünd steht als 14. bei 20 Punkten (27:28 Tore) und braucht dringend Abstand nach unten. TSV Essingen ist Vierter mit 31 Punkten (31:32 Tore) – mitten in der Gruppe, die vom großen Wurf träumen darf, wenn die Top zwei mal stolpern. Das Hinspiel am 16.08.25 war knapp: Essingen – Normannia 2:1. Für Gmünd ist das die Erinnerung, dass man dran war – und jetzt zu Hause mehr braucht als „dran sein“. Für Essingen ist es das klassische Spiel, in dem man beweisen muss, dass Platz vier nicht nur eine Momentaufnahme ist. ---





---

Sa., 21.02.2026, 15:00 Uhr FC Nöttingen FC Nöttingen VfR Aalen VfR Aalen 15:00 live PUSH



Ein Duell, das nach Spitzengruppe klingt – und nach einem ganz konkreten Auftrag: VfR Aalen ist Zweiter mit 45 Punkten aus 18 Spielen (40:10 Tore). Punktgleich mit Mannheim, aber mit einem Spiel weniger – diese Konstellation schreit nach Angriff. FC Nöttingen steht als Sechster bei 29 Punkten (41:37 Tore) und bringt damit Tore, aber auch große Offenheit mit. Das Hinspiel am 16.08.25 gewann Aalen 2:0: Aalen – Nöttingen 2:0. Aalen will sofort wieder diese klare Linie finden, weil oben jeder Ausrutscher Gold für den Rivalen ist. Nöttingen braucht dagegen einen Start, der zeigt, dass man nicht nur treffen kann, sondern auch gegen die beste Defensive der Spitzengruppe bestehen kann.