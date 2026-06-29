Es geht wieder los - Trainingsauftakt

Nach drei Wochen Pause geht es am morgigen Dienstag für die erste Mannschaft wieder los mit den Vorbereitungen für die kommende Saison. Das Trainerteam Stumpilich und Robert haben sich wieder jede Menge einfallen lassen, um ihre Mannschaft bestmöglich für die kommende Saison vorzubereiten.

Im Gespräch mit dem Trainerteam wurde deutlich, dass der Anspruch für die kommende Saison sehr hoch ist und beide versuchen, die Mannschaft so gut wie möglich fit und Kampfstark aufzubauen.