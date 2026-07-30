 2026-07-30T07:56:49.385Z

Ligavorschau

Es geht wieder los! Startschuss in Mühlen, Aufsteigerduell in Pewsum

Titelfavoriten am Biener Busch

von NK · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Robert Gertzen

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Landesliga Weser-Ems
Holt. Biene
BW Papenburg
SC Melle 03
TV Dinklage

Am morgigen Freitagabend geht es endlich wieder los und der Ball rollt in der Landesliga. Während Mühlen und Lohne den Startschuss geben, kommt es am Sonntag zum Aufsteigerduell in Pewsum. Auch ein Spiel findet am Samstag statt. Wir schauen auf den ersten Spieltag in der Übersicht.

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SV Holthausen Biene
SV Holthausen BieneHolt. Biene
SV Eintracht Nordhorn
SV Eintracht NordhornSVE Nordhorn
15:00live

Als Absteiger aus der Oberliga hat Holthausen-Biene ohnehin schon eine Favoritenrolle inne. Nach den starken Verstärkungen und der super Vorbereitung gilt auch Eintracht Nordhorn als Titelanwärter. Zuletzt stand man sich im Februar im Rahmen eines Testspiels gegenüber. Damals gewann Nordhorn klar mit 4:1.

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
FC Schüttorf 09
FC Schüttorf 09FC Schüttorf
VfL Oldenburg
VfL OldenburgVfL Oldenb.
15:00

Schüttorf und Oldenburg beendeten die abgelaufenen Saison im Tabellenmittelfeld mit vier Punkten Unterschied. Die direkten Duelle endeten 3:0 für Schüttorf sowie 1:1. Schüttorf will das Pokalaus wieder wettmachen und mit einem Dreier starten.

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
BW Hollage
BW HollageBW Hollage
SC Melle 03
SC Melle 03SC Melle 03
15:00live

Hollage trifft auf die Nachbarn aus Melle und ist erstmals seit 22/23 wieder Teil der Landesliga. Zuletzt stand man sich im Testspiel im Februar 2025 gegenüber. Damals gewann Melle mit 3:1.

Sa., 01.08.2026, 16:00 Uhr
BV Garrel
BV GarrelBV Garrel
SV Altenoythe
SV AltenoytheSV Altenoyt.
16:00

In der vergangenen Saison trafen Garrel und Altenoythe zwei Mal aufeinander. Zuerst gewann der SVA ein Testspiel mit 2:1, dann konnte Altenoythe das gleiche Ergebnis im Pokal erzielen. Nun will der Aufsteiger den Titelfavoriten auch in der Liga ärgern. Anpfiff ist am Samstag um 16.00 Uhr.

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SV Bevern
SV BevernSV Bevern
SV Union Lohne
SV Union LohneUnion Lohne
15:00

Bevern und Union Lohne trafen nur ein Mal aufeinander in der Corona-Saison 19/20. Damals gewann Bevern mit 2:1. Die Hausherren gehören zum erweiterten Meisteranwärterkreis und wollen direkt mal mit einem Sieg gegen den Aufsteiger starten.

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
TV Dinklage
TV DinklageTV Dinklage
SC Blau-Weiß 94 Papenburg
SC Blau-Weiß 94 PapenburgBW Papenburg
15:00

Papenburg ist seit vier Partien gegen Dinklage unbesiegt. In der abgelaufenen Saison ging das Duell in Papenburg torlos über die Bühne, während die Blau-Weißen in Dinklage mit 4:0 gewannen. Insgesamt konnte Papenburg seit 2018 jedoch nur zwei Mal gegen den TVD gewinnen, sieben Mal gewann Dinklage das direkte Duell.

Morgen, 19:00 Uhr
SV Grün-Weiß Mühlen
SV Grün-Weiß MühlenGW Mühlen
BW Lohne
BW LohneBW Lohne II
19:00

Der Startschuss fällt in Mühlen. Bereits in der Vorbereitung traf der Vorjahres-Dritte auf den Vorjahres-Elften und konnte dort vor gut zwei Wochen mit 5:0 gewinnen. Auch beide direkten Duelle in der abgelaufenen Saison gingen an Mühlen. Die Frage wird sein, wie Mühlen nach dem Trainerwechsel in den Ligaalltag starten wird.

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
TuS Pewsum
TuS PewsumPewsum
VfL Wildeshausen
VfL WildeshausenVfL Wildeshausen
15:00

Für Pewsum kommt es am Sonntag direkt zum Aufsteigerduell gegen den VfL Wildeshausen. Man stand sich in der Saison 16/17 zwei Mal gegenüber. Damals endete ein Duell Remis, das andere gewann Wildeshausen mit 3:1. Wer setzt sich am Sonntag durch?