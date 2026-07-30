Es geht wieder los! Startschuss in Mühlen, Aufsteigerduell in Pewsum

– Foto: Robert Gertzen

Am morgigen Freitagabend geht es endlich wieder los und der Ball rollt in der Landesliga. Während Mühlen und Lohne den Startschuss geben, kommt es am Sonntag zum Aufsteigerduell in Pewsum. Auch ein Spiel findet am Samstag statt. Wir schauen auf den ersten Spieltag in der Übersicht.

Als Absteiger aus der Oberliga hat Holthausen-Biene ohnehin schon eine Favoritenrolle inne. Nach den starken Verstärkungen und der super Vorbereitung gilt auch Eintracht Nordhorn als Titelanwärter. Zuletzt stand man sich im Februar im Rahmen eines Testspiels gegenüber. Damals gewann Nordhorn klar mit 4:1.

Schüttorf und Oldenburg beendeten die abgelaufenen Saison im Tabellenmittelfeld mit vier Punkten Unterschied. Die direkten Duelle endeten 3:0 für Schüttorf sowie 1:1. Schüttorf will das Pokalaus wieder wettmachen und mit einem Dreier starten.

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr BW Hollage BW Hollage SC Melle 03 SC Melle 03 15:00 live PUSH

Hollage trifft auf die Nachbarn aus Melle und ist erstmals seit 22/23 wieder Teil der Landesliga. Zuletzt stand man sich im Testspiel im Februar 2025 gegenüber. Damals gewann Melle mit 3:1.

In der vergangenen Saison trafen Garrel und Altenoythe zwei Mal aufeinander. Zuerst gewann der SVA ein Testspiel mit 2:1, dann konnte Altenoythe das gleiche Ergebnis im Pokal erzielen. Nun will der Aufsteiger den Titelfavoriten auch in der Liga ärgern. Anpfiff ist am Samstag um 16.00 Uhr.

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr SV Bevern SV Bevern SV Union Lohne Union Lohne 15:00 PUSH

Bevern und Union Lohne trafen nur ein Mal aufeinander in der Corona-Saison 19/20. Damals gewann Bevern mit 2:1. Die Hausherren gehören zum erweiterten Meisteranwärterkreis und wollen direkt mal mit einem Sieg gegen den Aufsteiger starten.

Papenburg ist seit vier Partien gegen Dinklage unbesiegt. In der abgelaufenen Saison ging das Duell in Papenburg torlos über die Bühne, während die Blau-Weißen in Dinklage mit 4:0 gewannen. Insgesamt konnte Papenburg seit 2018 jedoch nur zwei Mal gegen den TVD gewinnen, sieben Mal gewann Dinklage das direkte Duell.

Der Startschuss fällt in Mühlen. Bereits in der Vorbereitung traf der Vorjahres-Dritte auf den Vorjahres-Elften und konnte dort vor gut zwei Wochen mit 5:0 gewinnen. Auch beide direkten Duelle in der abgelaufenen Saison gingen an Mühlen. Die Frage wird sein, wie Mühlen nach dem Trainerwechsel in den Ligaalltag starten wird.

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr TuS Pewsum Pewsum VfL Wildeshausen VfL Wildeshausen 15:00 PUSH