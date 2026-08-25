Es geht wieder los!

Neue Saison, neue Trainer, neue Spieler, neue Ziele

Aufbruchstimmung beim SV Nierfeld

Und es fängt gleich mit 3 Lokal-Duellen an:

Mittwoch, 26.8., 19.30Uhr

Kreispokal SV Nierfeld – TuS Mechernich

Ein Spiel gegen den alten Liga-Konkurrenten. Schon in der Vorsaison zwei ganz enge Spiele. Und

am Mittwoch kann nur eine Mannschaft weiterkommen. Unentschieden gibt es nicht! Es geht bis

zur Entscheidung. Für Spannung ist gesorgt!

Und dann am

Sonntag, 30.8., 13.00 Uhr

Kreisliga B SV Nierfeld II – SG Hellenthal

Schwerer hätte es für das Team um Ali Basiri Poor ahrlich nicht kommen können. Gleich zum

Auftakt kommt der große Liga-Favorit, die SG Hellenthal, in die Kloska-Arena. In der Vorsaison

äußerst knapp den Aufstieg verpasst wollen die Spieler nun mit neuem Trainer gleich erfolgreich

starten. Da muss für unsere Jungs schon alles passen, wenn sie den Gästen Paroli bieten können.

Wir drücken die Daumen.

Und dann die Krönung – einfach DAS EIFELDUELL

Sonntag, 30.8., 15.30Uhr

Kreisliga A SV Nierfeld -SV Sötenich

Gefühlt seit Jahrzehnten ist das Duell der Schwarz-Weißen und der Grün-Weißen ein absoluter

Höhepunkt im Spielplan der beiden Mannschaften. Und dieses Jahr stehen sich beide Teams gleich

zu Saisonbeginn gegenüber. Prognosen fallen bei diesem Duell immer schwer, und nun natürlich

ganz besonders. Alle Ergebnisse der Vorbereitung zählen nicht. Die zahlreichen Fans auf beiden

Seiten werden sicher für Stimmung sorgen – und die Spieler für ein rassiges Duell!