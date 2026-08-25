Es geht wieder los!
Neue Saison, neue Trainer, neue Spieler, neue Ziele
Aufbruchstimmung beim SV Nierfeld
Und es fängt gleich mit 3 Lokal-Duellen an:
Mittwoch, 26.8., 19.30Uhr
Kreispokal SV Nierfeld – TuS Mechernich
Ein Spiel gegen den alten Liga-Konkurrenten. Schon in der Vorsaison zwei ganz enge Spiele. Und
am Mittwoch kann nur eine Mannschaft weiterkommen. Unentschieden gibt es nicht! Es geht bis
zur Entscheidung. Für Spannung ist gesorgt!
Und dann am
Sonntag, 30.8., 13.00 Uhr
Kreisliga B SV Nierfeld II – SG Hellenthal
Schwerer hätte es für das Team um Ali Basiri Poor ahrlich nicht kommen können. Gleich zum
Auftakt kommt der große Liga-Favorit, die SG Hellenthal, in die Kloska-Arena. In der Vorsaison
äußerst knapp den Aufstieg verpasst wollen die Spieler nun mit neuem Trainer gleich erfolgreich
starten. Da muss für unsere Jungs schon alles passen, wenn sie den Gästen Paroli bieten können.
Wir drücken die Daumen.
Und dann die Krönung – einfach DAS EIFELDUELL
Sonntag, 30.8., 15.30Uhr
Kreisliga A SV Nierfeld -SV Sötenich
Gefühlt seit Jahrzehnten ist das Duell der Schwarz-Weißen und der Grün-Weißen ein absoluter
Höhepunkt im Spielplan der beiden Mannschaften. Und dieses Jahr stehen sich beide Teams gleich
zu Saisonbeginn gegenüber. Prognosen fallen bei diesem Duell immer schwer, und nun natürlich
ganz besonders. Alle Ergebnisse der Vorbereitung zählen nicht. Die zahlreichen Fans auf beiden
Seiten werden sicher für Stimmung sorgen – und die Spieler für ein rassiges Duell!