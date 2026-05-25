Es geht wieder hoch!

Staffelleiter Dietmar Fahrian übergibt den Meisterwimpel an Spielführer Felix Häußler. Zwei Spieltage vor Saisonende hat die SGHU 9 Punkte Vorsprung auf den Verfolger SSV Aalen II und kann damit nicht mehr eingeholt werden. Kommende Saison darf man nun wieder in der Kreisliga A ran! – Foto: Robin Grimm

Bei gut 27°C im Schatten mussten sich die Mannschaften an diesem Spieltag aufwärmen. Nach Anpfiff der Partie brauchten die Akteure dann nicht lange, um in Fahrt zu kommen. Die erste dicke Gelegenheit bot sich aber den Gästen in Person von Luke Maile – nach einem Eckball kam er in der Mitte zum Abschluss und scheiterte am Pfosten (7.).

Am 28. Spieltag der Kreisliga B2 Ostwürttemberg hatte die SG Hohenstadt/Untergröningen die SGM Lautern-Essingen II zu Gast. Gleichzeitig hatte man sich durch den Sieg am vorigen Spieltag, den Matchball zur Meisterschaft zurechtgelegt. Bei hochsommerlichen Temperaturen in Hohenstadt schafften es die Gastgeber früh in Führung zu gehen und konnten am Ende ein ungefährdetes 4:1 einfahren, welches die SGHU zwei Spieltage vor Saisonende zum Meister machte und dafür sorgt, dass man kommende Saison wieder in der A-Klasse spielt.

In Minute 15 hatte Zick eine weitere gute Gelegenheit zu treffen, seinen angeschnittenen Schuss von der Strafraumkante tauchte der Keeper der Gäste aber mit einer sehenswerten Parade zur Ecke.

Mehr Erfolg hatten dann eine Zeigerumdrehung später die Hausherren mit einem Slapstick Tor: Colletti jagte einem Verteidiger den Ball ab, umkurvte den Keeper und versucht es aus spitzem Winkel. Ein Verteidiger kam noch ran, schoss beim Versuch zu klären aber einen Mitspieler an, von welchem der Ball wiederum zu Niklas Zick prallte. Dieser staubte ohne Mühe ins leere Tor zum 1:0 ab (8.).

In der 17. Minute war es dann einmal mehr Angelo Colletti, welcher per direktem Freistoß das 2:0 erzielen konnte. Domenico Prencipe war etwa 25 Meter vor dem gegnerischen Tor gefoult worden. Colletti legte sich den Freistoß zurecht und versuchte es mit einem strammen Schuss direkt aufs Tor. Der Torhüter kam zwar noch an den Ball, schaffte es aber nicht diesen entscheidend abzulenken, sodass er im Netz landete, womit die Gastgeber früh in der Partie eine komfortable Führung verbuchen konnten.

Kurze Zeit später schickte der Schiri die Spieler zur Trinkpause raus, welche der Partie sichtbar die Dynamik nahm. Nach der Unterbrechung tröpfelte das Spiel für den Rest der ersten Hälfte nur vor sich hin, ohne dass eine der beiden Mannschaften nennenswerte Chancen erspielen konnte.

Auch im zweiten Durchgang passierte erst einmal nicht viel, ehe Colletti in der 56. Minute mehr oder weniger aus dem Nichts das 3:0 erzielte. Fabian Berroth brachte den Ball im Mittelfeld im Fallen zu Colletti. Dieser dribbelte an und versuchte es dann aus etwa 20 Metern zentraler Position. Der Ball ging rechts an den Innenpfosten und prallte von dort ins Netz.

Drei Minuten später hätte Zick bereits per Foulelfmeter auf 4:0 stellen können, nachdem Simon Hieber im Strafraum gelegt wurde. Zick schoss aber schwach rechts, sodass Gästetorhüter Holger Müller abtauchte und kein Problem hatte den Strafstoß zu parieren.

In der 69. Minute sollte Zick dann aber erneut erfolgreich sein und somit auch seinen Doppelpack schnüren. Berroth tankte sich auf rechts durch und brachte eine Flanke mit Zug an den ersten Pfosten. Dort war Zick zur Stelle und drückte den Ball zum 4:0 über die Linie.

Die Partie war somit entschieden, aber kurz vor Ende sollte den Gästen dann noch ein Ehrentreffer gelingen. Einen Freistoß aus harmlos anmutender Position, etwa 30 Meter vor dem Tor der SGHU, trat Adam Radoncic frech direkt aufs Tor. Neben den Zuschauern war auch Keeper Leopardi sichtlich überrascht davon. Er versuchte noch per Fuß abzuwehren, schaffte es aber nicht den Ball aus dem langen Eck zu kratzen, sodass es nun 4:1 stand (88.).

Der Ehrentreffer für die Gäste war gleichzeitig das letzte Highlight der Partie, da der Unparteiische recht pünktlich nach 91 Minuten zum finalen Pfiff ansetzte. Nach Abpfiff durften die Akteure der Gastgeber dann jubeln und bekamen direkt im Anschluss den Meisterwimpel durch Staffelleiter Dietmar Fahrian überreicht. Nach Erledigung des offiziellen Teils, ging dann das feuchtfröhliche Feiern bis in die frühen Morgenstunden los.

Aufstellung:

SG Hohenstadt / Untergröningen: Fabio Leopardi, Manuel Rupp, Felix Häußler, Niklas Maier, Fabian Berroth (75. Elia Usluoglu), Marius Zimmerhackl, Alexander Seitz (82. Moritz Müller), Simon Hieber (67. Jakob Häußler), Domenico Prencipe (82. Raphael Tretter), Angelo Gabriele Colletti (84. Simon Hieber), Niklas Zick

Tore: 1:0 Niklas Zick (8.), 2:0 Angelo Gabriele Colletti (17.), 3:0 Angelo Gabriele Colletti (56.), 4:0 Niklas Zick (69.), 4:1 Adam Radoncic (88.)

Besondere Vorkommnisse: Niklas Zick (SG Hohenstadt / Untergrönin.) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Holger Müller (59.).