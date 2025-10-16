Es geht weiter: Nächster Rückzug und Absteiger in der Kreisliga

Vor etwas mehr als drei Wochen hat FuPa über den Rückzug von Victoria Mennrath II aus der Kreisliga B Mönchengladbach-Viersen berichtet. Rückzüge beziehungsweise vorzeitige Abmeldungen gehören im Amateurfußball mittlerweile zur Tagesordnung - leider. Im Fußballkreis Mönchengladbach-Viersen gibt es nämlich den nächsten Absteiger.
Sozusagen gleicht die Kreisliga B, Gruppe 2, aus. Nachdem Mennrath II neben der DJK Hehn II bereits der zweite Rückzug* in der Gruppe 1 war, dankt in der Gruppe 2 nach dem SV 08 Rheydt auch der SV Schelsen II ab. Die Reserve von Schelsen stieg 2024 in die Kreisliga B auf und hielt als Tabellenzwölfter vergangene Saison die Liga. Mit fünf Punkten aus acht Partien stand Schelsen II eigentlich auf einem Nichtabstiegsplatz - ebenso die erste Mannschaft, die in der Kreisliga A um den Klassenerhalt kämpft. In der Kreisliga C gibt es außerdem noch eine Drittvertretung, die sich aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr für die Aufstiegsrunde qualifizieren wird.
Neben den vier genannten B-Ligisten haben noch drei weitere Teams vorzeitig die Segel gestrichen: Der 1. FC Viersen II und der SV Lürrip II in der Kreisliga A und Germania Geistenbeck II in der Kreisliga C.
Kreisliga A: 1. FC Viersen II, SV Lürrip II
Kreisliga B1: DJK Hehn II, Victoria Mennrath II (22.9.)
Kreisliga B2: SV 08 Rheydt, SV Schelsen II (16.10.).
Kreisliga C3, Quali: Germania Geistenbeck II
*In diesem Kontext kann ein Rückzug auch bedeuten, dass eine Mannschaft zum Saisonwechsel gar nicht erst gemeldet wurde, denn die Konsequenz für die Liga ist identisch.
10. Spieltag
Fr., 17.10.25 20:15 Uhr SC Hardt II - Sportfreunde Neersbroich II
So., 19.10.25 12:30 Uhr TuS Wickrath II - Türkiyemspor Mönchengladbach II
So., 19.10.25 13:00 Uhr Red Stars Mönchengladbach II - SpVg Odenkirchen III
So., 19.10.25 15:00 Uhr MSV Mönchengladbach - Victoria Mennrath III
So., 19.10.25 15:00 Uhr VfB Hochneukirch - DJK/VfL Giesenkirchen
So., 19.10.25 15:30 Uhr Teutonia Kleinenbroich - SV Rot-Weiß Hockstein
11. Spieltag
So., 26.10.25 13:00 Uhr BW Meer - Red Stars Mönchengladbach II
So., 26.10.25 13:00 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach II - SC Hardt II
So., 26.10.25 13:15 Uhr SpVg Odenkirchen III - VfB Hochneukirch
So., 26.10.25 15:00 Uhr Victoria Mennrath III - SC Viktoria 04 Rheydt
So., 26.10.25 15:00 Uhr MSV Mönchengladbach - Teutonia Kleinenbroich
So., 26.10.25 15:30 Uhr DJK/VfL Giesenkirchen - TuS Wickrath II