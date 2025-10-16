Es geht weiter: Nächster Rückzug und Absteiger in der Kreisliga

Vor etwas mehr als drei Wochen hat FuPa über den Rückzug von Victoria Mennrath II aus der Kreisliga B Mönchengladbach-Viersen berichtet. Rückzüge beziehungsweise vorzeitige Abmeldungen gehören im Amateurfußball mittlerweile zur Tagesordnung - leider. Im Fußballkreis Mönchengladbach-Viersen gibt es nämlich den nächsten Absteiger.

Sozusagen gleicht die Kreisliga B, Gruppe 2, aus. Nachdem Mennrath II neben der DJK Hehn II bereits der zweite Rückzug* in der Gruppe 1 war, dankt in der Gruppe 2 nach dem SV 08 Rheydt auch der SV Schelsen II ab. Die Reserve von Schelsen stieg 2024 in die Kreisliga B auf und hielt als Tabellenzwölfter vergangene Saison die Liga. Mit fünf Punkten aus acht Partien stand Schelsen II eigentlich auf einem Nichtabstiegsplatz - ebenso die erste Mannschaft, die in der Kreisliga A um den Klassenerhalt kämpft. In der Kreisliga C gibt es außerdem noch eine Drittvertretung, die sich aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr für die Aufstiegsrunde qualifizieren wird.

Neben den vier genannten B-Ligisten haben noch drei weitere Teams vorzeitig die Segel gestrichen: Der 1. FC Viersen II und der SV Lürrip II in der Kreisliga A und Germania Geistenbeck II in der Kreisliga C.