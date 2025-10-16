 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
SV Schelsen II spielt nicht mehr.
SV Schelsen II spielt nicht mehr. – Foto: Norbert Jurczyk

Es geht weiter: Nächster Rückzug und Absteiger in der Kreisliga

In der Kreisliga von Mönchengladbach-Viersen gibt es mit der zweiten Mannschaft des SV Schelsen den nächsten Rückzug - und damit auch Absteiger.

Vor etwas mehr als drei Wochen hat FuPa über den Rückzug von Victoria Mennrath II aus der Kreisliga B Mönchengladbach-Viersen berichtet. Rückzüge beziehungsweise vorzeitige Abmeldungen gehören im Amateurfußball mittlerweile zur Tagesordnung - leider. Im Fußballkreis Mönchengladbach-Viersen gibt es nämlich den nächsten Absteiger.

Sozusagen gleicht die Kreisliga B, Gruppe 2, aus. Nachdem Mennrath II neben der DJK Hehn II bereits der zweite Rückzug* in der Gruppe 1 war, dankt in der Gruppe 2 nach dem SV 08 Rheydt auch der SV Schelsen II ab. Die Reserve von Schelsen stieg 2024 in die Kreisliga B auf und hielt als Tabellenzwölfter vergangene Saison die Liga. Mit fünf Punkten aus acht Partien stand Schelsen II eigentlich auf einem Nichtabstiegsplatz - ebenso die erste Mannschaft, die in der Kreisliga A um den Klassenerhalt kämpft. In der Kreisliga C gibt es außerdem noch eine Drittvertretung, die sich aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr für die Aufstiegsrunde qualifizieren wird.

Neben den vier genannten B-Ligisten haben noch drei weitere Teams vorzeitig die Segel gestrichen: Der 1. FC Viersen II und der SV Lürrip II in der Kreisliga A und Germania Geistenbeck II in der Kreisliga C.

Mönchengladbach und Viersen: Rückzüge 2025/26

Kreisliga A: 1. FC Viersen II, SV Lürrip II
Kreisliga B1: DJK Hehn II, Victoria Mennrath II (22.9.)
Kreisliga B2: SV 08 Rheydt, SV Schelsen II (16.10.).
Kreisliga C3, Quali: Germania Geistenbeck II

*In diesem Kontext kann ein Rückzug auch bedeuten, dass eine Mannschaft zum Saisonwechsel gar nicht erst gemeldet wurde, denn die Konsequenz für die Liga ist identisch.

So geht es in der Kreisliga B2 ohne SV Schelsen II weiter

10. Spieltag
Fr., 17.10.25 20:15 Uhr SC Hardt II - Sportfreunde Neersbroich II
So., 19.10.25 12:30 Uhr TuS Wickrath II - Türkiyemspor Mönchengladbach II
So., 19.10.25 13:00 Uhr Red Stars Mönchengladbach II - SpVg Odenkirchen III
So., 19.10.25 15:00 Uhr MSV Mönchengladbach - Victoria Mennrath III
So., 19.10.25 15:00 Uhr VfB Hochneukirch - DJK/VfL Giesenkirchen
So., 19.10.25 15:30 Uhr Teutonia Kleinenbroich - SV Rot-Weiß Hockstein

11. Spieltag
So., 26.10.25 13:00 Uhr BW Meer - Red Stars Mönchengladbach II
So., 26.10.25 13:00 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach II - SC Hardt II
So., 26.10.25 13:15 Uhr SpVg Odenkirchen III - VfB Hochneukirch
So., 26.10.25 15:00 Uhr Victoria Mennrath III - SC Viktoria 04 Rheydt
So., 26.10.25 15:00 Uhr MSV Mönchengladbach - Teutonia Kleinenbroich
So., 26.10.25 15:30 Uhr DJK/VfL Giesenkirchen - TuS Wickrath II

>>> Hier geht es zur aktualisierten Tabelle - die Abmeldung von Schelsen II hat nämlich zur Folge, dass alle Punkte, die von oder gegen den SVS II geholt wurden, annulliert werden.

