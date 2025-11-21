Es geht weiter bei Lürrips Bezirksliga-Team

Beim SV Lürrip kehrt in diesen Tagen keine Ruhe ein. Nach dem Rücktritt von Trainer Markus Lehnen und dem Rauswurf von wichtigen Spielern aus der kriselnden Mannschaft haben sich Team und Vorstand bei einer Krisensitzung jetzt zusammengerauft. Worauf sie sich geeinigt haben.

Es gibt auch mal etwas Positives aus Lürrip zu berichten, wie ein erleichterter Vorsitzender Andreas Zimmermann auf RP-Nachfrage bekannt gibt. Bei einer Krisensitzung zwischen Mannschaft und Vorstand hat sich der Bezirksligist SV Lürrip am Dienstagabend geeinigt: „Wir sind sehr erfreut. Die Mannschaft hat sich bereit erklärt, die Saison erst mal bis zur Winterpause weiterzuspielen“, sagt Zimmermann.

Einige Spieler waren nach mangelnder Trainings- und Pflichtspielbeteiligung in den Vorwochen schon nicht mehr aktiver Teil des Kaders. Bei der Krisensitzung im Vereinsheim ging es also um nichts Geringeres als den Fortbestand der Mannschaft. „Wir wollen wissen, ob die Jungs noch weiter mitziehen oder nicht. Macht es noch Sinn zu kämpfen?“, sagte Zimmermann vor dem Termin. Wie es scheint, hat sich die Mannschaft nun also zusammengerauft und den Vorstand vom Weitermachen überzeugen können.

Zuvor hatte ein Erhalt der Mannschaft und die Fortsetzung der Saison noch auf der Kippe gestanden. Nach dem Doppelaufstieg der ersten und zweiten Mannschaft im Sommer lief es im Verein so gar nicht nach Wunsch. Erst ging die Reserve in der A-Liga gar nicht an den Start und löste sich auf. Und von diesem Schicksal waren die Ersten Herren nun vorübergehend auch bedroht: In der Vorwoche war mit Markus Lehnen nämlich bereits der zweite Trainer in Lürrip in dieser Saison zurückgetreten. Er hatte bei Teilen der Mannschaft Charakterschwäche und Disziplinlosigkeit moniert.

Trennung von drei Spielern

Zum Wochenbeginn ging Zimmermann einen harten Weg und schmiss die drei langjährigen „Eckpfeiler“ Michael Bohnen, Silvio Cancian und Mike Wiesner aus der Mannschaft. Diese seien teilweise „sehr negativ aufgefallen“, so Zimmermann: „Das Maß war voll.“ Nicht unbedingt die Leistung auf dem Platz, eher die Trainingsbeteiligung sowie die Einstellung und Professionalität abseits des Platzes, hätten ihm missfallen. Die Absage der Spieler für das Absteigerduell gegen Türkiyemspor (mit 0:2 gewertet) vergangenes Wochenende sei dann ausschlaggebend gewesen: „Das tat uns weh, die Absage war für uns sehr enttäuschend. Sie sind nicht alleine an allem Schuld. Aber wir mussten einen Schlussstrich ziehen“, sagt Zimmermann. Dennoch habe er sich mit dem Schritt schwergetan.

Mit dem Weggang der drei Lesitungsträger aus der Aufstiegssaison gehen nun mal auch zusammengenommen mehr als zwölf Jahre und rund 300 Pflichtspiele Erfahrung in Lürrips erster Mannschaft von Bord. Während Cancian und Wiesner definitiv künftig außen vor sein sollen, lässt Zimmermann bei Kapitän Bohnen die Tür noch einen Spalt offen. Weitere Gespräche sollen folgen. Auf Nachfrage widerspricht Silvio Cancian den Vorwürfen Zimmermanns auch im Namen seiner beiden Kollegen, will sich aber erst nach einem erneuten Austausch mit dem Vorstand und dem Versuch, einen Kompromiss zu finden, genauer äußern.

Jedenfalls ist der Spielbetrieb fürs Erste gesichert: Tiago Simoes Correia, seit 2023 Mittelfeld-Ass und Stammspieler bei Lürrip, soll als Spielertrainer die Mannschaft leiten. Der 27-Jährige trainiert auch zeitgleich die A-Jugend des Vereins. Ihm werden Jonas Derrix als Co-Trainer und Marc Rüttgers als Teammanager zur Seite stehen. Der bisherige Co-Trainer Nico Königs zieht sich indes zurück.

Kader muss verstärkt werden

Der Kader ist noch etwas zu dünn, um die weitere Hinrunde vernünftig zu Ende zu bringen. Derzeit seien etwa 14 oder 15 Spieler Teil der Mannschaft. „Wir führen weitere Gespräche, aber wir brauchen auch externe Spieler“, sagt Zimmermann. Im Mittelfeld kehrt immerhin Yilmaz Topcu, der sich nach der Vorsaison aus der ersten Mannschaft zurückgezogen hatte, zurück und bleibt mindestens bis zur Winterpause. Weitere Spieler sollen reaktiviert werden.

Auch der noch bis Anfang Dezember gesperrte Stürmer Harith Jargavani wird weiter dabei sein. „Wenn die Jungs weiter zusammenhalten, wie am Dienstag beschlossen, dann bin ich auch für die Rückrunde optimistisch“, sagt Zimmermann. Sein Wunsch sei es nun, bei den kommenden Aufgaben gegen Fischeln und Marathon Krefeld, beides Vereine aus der unteren Tabellenhälfte, einige dringend benötigte Punkte zu holen. Derzeit stehen zwei Zähler nach 14 Spielen auf dem Konto der noch sieglosen Lürriper, die mit großem Abstand Tabellenletzte sind. Das rettende Ufer ist elf Punkte entfernt.