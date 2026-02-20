Es geht weiter bei der Borussia

Gegen Hasborn durfte noch einmal gejubelt werden – Foto: Sport News Südwest

Im letzten Spiel vor der Winterpause am 29. November hatten die Borussen bei ihrem 2:1-Heimerfolg gegen den SV Rot-Weiß Hasborn noch einmal ein echtes Ausrufezeichen in da bereits sehr schwierigen Zeiten gesetzt. Damals wusste man nicht, ob diese Mannschaft noch einmal in der höchsten saarländischen Amateurklasse zu weiteren Punktspielen antreten wird - oder eben nicht. In der Winterpause ist nun die Entscheidung darüber gefallen, dass es bei Borussia Neunkirchen weitergeht.

Auf der Vereinshomepage ist die für sämtliche Borussen-Anhänger freudige Nachricht verkündet worden: Trainer Kevin Lüder und der neue Sportliche Leiter Boris Schellenberg haben mit Hilfe des Vereins einen Kader zusammengestellt, der sich der Herausforderung in der Schröder-Liga Saar stellen wird. Dieser wurde aus der bisherigen U23 und U19, in Verbindung mit einigen Neuzugängen, gebildet. Dafür müsse allerdings die Zweite Mannschaft, die in der A-Klasse gute Aufstiegschancen hatte, abgemeldet werden. Sämtliche Spieler der bisherigen ersten Mannschaft hatten in der Winterpause Borussia Neunkirchen verlassen. Die weiteren Heimspiele dieser Saison sollen auf dem Kunstrasenplatz neben dem Ellenfeldstadion ausgetragen werden. Der Verein wolle die Saison sportlich fair beenden und nach dem wahrscheinlichen Abstieg zur neuen Runde in der Verbandsliga einen Neuanfang starten. Man hoffe auf ein positives Insolvenzverfahren - und darauf, dass der Verein nicht aufgelöst werden müsse. Und dies auch wegen der stetig wachsenden Jugendabteilung mit aktuell über 200 Kindern und Jugendlichen.

Eine Nachfrage beim SFV-Verbandsspielausschuss-Vorsitzenden Josef Kreis ergab, dass die Borussia zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht als erster Absteiger feststeht. Die Spielordnung des SFV besage, dass eine Mannschaft, deren Insolvenzverfahren eröffnet oder mangels Masse abgelehnt wurde, automatisch auf den letzten Tabellenplatz rückt und als Absteiger feststeht. Eine dieser Alternativen sei allerdings im Falle von Borussia Neunkirchen noch nicht geschehen. Und so bestehe auch noch weiterhin - beispielsweise im Falle eines Einstieges eines größeren Sponsoren - rein theoretisch die Möglichkeit, dass die Borussen die Schröder-Liga Saar halten und dort auch in der kommenden Saison antreten können. Schließlich ist die Borussia mit 28 Punkten und Tabellenplatz sieben sportlich gesehen meilenweit von einem möglichen Abstiegsplatz entfernt. Und sollte diese junge Truppe, die auf dem Platz als geschlossene Einheit auftreten will, in der Jeder für sein Team bedingungslos kämpft, noch einige Male überraschen, ist der Klassenverbleib theoretisch auch sportlich noch möglich. Die riesige Unterstützung der Anhänger dürfte dieser Mannschaft auf jeden Fall Gewiss sein. Die Fans wollen diese auf den ersten Blick in jedem Spiel völlig chancenlose Truppe bedingungslos und lautstark unterstützen. Bereits beim ersten Spiel in Rastpfuhl wird man mehr wissen: Chancenlose Mannschaft oder ein eingeschworener Haufen, der bedingungslos zusammenhält und unabhängig vom Spielstand bis zur allerletzten Minute alles gibt?