Es geht weiter

Zuvor besuchte ich mit Kathi den Burger King - gehört halt einfach dazu.

An einem schönen und sonnigen Herbsttag im Oktober, an dem einst die Mauer fiel traf man sich an der Siemensstraße um wieder einmal gegen das runde Leder zu treten.

Andi Schwertl ist eigtl. aus China zurück, aber er machte es wie der typische Tourist und lies sich am Oktoberfest volllaufen.

Nfalie, Ramadan und Dine mussten zuvor schon bei der ersten Mannschaft aushelfen und durften bei uns auch nochmal von Beginn an ran.

Hardey und Marina aka. seine Taube schenkten mir nachträglich noch eine wundervolle Sonnenbrille - sehr stabil!

Nun jedoch wollte Postau den Eisenbahnern im Spitzenspiel ein Bein stellen.

Das Heimteam begann ziemlich konzentriert und es entwickelte sich ein gutes Spiel bei dem keine Mannschaft einen Fehler machen wollte.

Ramadan hatte dann Mitte der ersten Halbzeit die Führung auf dem Fuß jedoch reagierte der Keeper sehr stark, verkürzte den Winkel und konnte den Ball entschärfen.

Im Verlauf dann Rehbein Angulanza mit einer Flanke von rechts, die jedoch keinen Abnehmer fand.

Christian Sausenthaler konnte eine sehr ruhige erste Halbzeit durchleben.

In der zweiten Hälfte wurde dann die offensive Schlagzahl erhöht, denn man wollte nun das Spiel auf seine Seite ziehen.

So dauert es nur 10 Minuten und Ihor Burlaka konnte den Ball am eigenen Strafraum erobern.

Dann blickte er auf und sah einen blondierten Schopf...sofort spielte er einen Wahnsinnsball auf Vale...der lief durch, kein Verteidiger mehr in Sicht..ging rechts am Keeper vorbei und schob locker zur Führung ein.

Jetzt ging es darum das Spiel zu verwalten.

Cene Halilaj musste dann raus und Kevin nahm locker seine Sechserposition ein.

Jaze durfte dann im Sturm ran und auch Matthias und Flo konnten dem Spiel ihren Stempel aufdrücken.

Jaze hat sich in Postau echt eine fette Fanbase aufgebaut. Glaube es gibt bald die Alexander-Jazenko-Straße dort.

Bei Flo freut es uns, dass er nach ewiger Verletzung zurück ist.

Wird auch bald beim etwas füllig gewordenen Alex Rumpler soweit sein - der sich wohl heute immer noch auf seinen Sieg bei Beerpong feiert.

Postau versuchte nochmal alles, aber es gab kein Durchkommen durch die Verteidigung in der Tony sein Debüt feierte.

Kurz vor Ende gab es einen Schockmoment als Vale plötzlich auf den Boden fiel und Atemprobleme hatte.

Die Jungs um Kultkatze Shaban Bajrami haben sich aber sehr gut um ihn gekümmert.

So konnte man den 10. Sieg im 10. Spiel einfahren und muss nun das Ziel ungeschlagen zu bleiben haben.

Kommende Woche gehts zum SV Essenbach und auch dort werden die Jungs alles reinhauen.

Nach dem Spiel gab es leckere Pizza und Kaltgetränke...Kathi kam erst nach der EVL Niederlage..Lukas ging bevor Kathi kam und Pascal ist eh immer da.

Pfiad eich!