Es geht um viel

Es müsste wahrlich vieles zusammenkommen, damit Türkspor Eppingen und die SG Kirchardt nicht jeweils mit einer Niederlage in die Winterpause gehen. Der letzte Spieltag des Jahres 2025 hält für beide sehr schwierige Auswärtsaufgaben bereit. Wobei die Eppinger es vielleicht ein wenig einfacher haben sollten als die Kirchardter. Beim FV Nußloch treffen Mehmet Öztürk und seine Schützlinge jedenfalls auf einen Kontrahenten, der eine enttäuschende Vorrunde hinter sich hat und obendrein hat Türkspor das Hinrunden-Duell mit 1:0 für sich entschieden. Das sollte genügend Zuversicht geben, um mit der nötigen Zuversicht nach Nußloch zu fahren. Anpfiff dieser Partie ist am Sonntag um 14 Uhr.

Die Bedeutung des letzten Spiels des Jahres ist enorm. "Wenn wir nicht gewinnen sollten, scheint es utopisch zu sein, noch vom Klassenverbleib zu sprechen", sagt Mehmet Öztürk vor dem Gastspiel seiner Mannschaft in Nußloch. Zwölf Zähler beträgt der Rückstand des Schlusslichts zum FVN, der nach aktuellem Stand in die Abstiegsrelegation müsste. Aber egal, wie die Partie am Sonntag endet, Türkspor Eppingen braucht so oder so eine Fabelrückrunde mit einem Zwei-Punkte-Schnitt. Und selbst dann könnte es unter Umständen nicht reichen.

Erholt sind die Eppinger jedenfalls, die Absage vom vergangenen Sonntag war aufgrund des vereisten Kunstrasens alternativlos. "Wir haben den Platz um 11 Uhr und um 12.30 Uhr kontrolliert und in Rücksprache mit dem Verband und St.Leon gesagt, dass wir es vorsichtshalber absagen", erläutert Öztürk. Nachgeholt wird die Partie definitiv erst im neuen Jahr.