Es geht um viel

Die aktuelle Bilanz spricht gegen die SG Horrenberg. Fünf Niederlagen in Serie haben den Aufsteiger auf den Relegationsrang gegen Abstieg abrutschen lassen, am Sonntag könnte es sogar eine Position weiter nach unten gehen, wenn das Sechs-Punkte-Spiel gegen den direkten Verfolger TSV Amicitia Viernheim verloren gehen sollte (Anpfiff, 15 Uhr).

Bis auf das chancenlose 1:6 vor Wochenfrist beim FC Türkspor Mannheim ordnet der Horrenberger Trainer seine Mannschaft aber keinesfalls neben der Spur ein. "Die Spiele davor waren deutlich besser, vor allem gegen Srbija Mannheim (0:1) und gegen Brühl (1:2) hätten wir Punkte verdient gehabt", sah Michael Keitel die SG gegen diese Spitzenteams auf Augenhöhe.

Die Zuversicht ist also berechtigt vor dem anstehenden Abstiegskracher gegen die Südhessen, die sich nach einem zwischenzeitlichen großen Rückstand in der Rückrunde wieder herangekämpft haben. "Vielleicht haben sie den objektiv betrachtet besseren Moment", sagt Keitel mit Bezug zum Viernheimer 3:0-Sieg gegen Eppelheim, er ist aber erfahren genug zu wissen, "dass das vor so einem Spiel nicht zählt."