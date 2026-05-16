Es geht um sechs Punkte Landesliga Rhein-Neckar +++ Kirchardt vor einer ganz wichtigen Partie in Viernheim +++ Türkspor Eppingen kann der SG Schützenhilfe leisten von red. · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Kirchardt (blau) und Rheinau (rot) sind zwei von vier Teams im extrem spannenden Abstiegskampf. – Foto: Berthold Gebhard

Ein Hauch von Endspiel weht am Samstag durch Südhessen. Beim TSV Amicitia Viernheim steigt für die SG Kirchardt ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel im Abstiegskampf. Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Beide Klubs dürfen sich drei Spieltage vor Schluss berechtigte Hoffnungen auf den Klassenerhalt machen. Von einem Platz über dem Strich, über die Relegation, bis hin zu einem direkten Abstiegsrang ist alles drin. In den vergangenen Wochen haben beide ordentlich gepunktet und gehen daher jeweils mit genügend Selbstvertrauen in die Partie. Das Vorspiel war zudem eine ausgeglichene Angelegenheit und endete Anfang November 2025 1:1-Unentschieden im Kirchardter Kettendwald. Dreimal Landesliga heißt es derweil noch für Türkspor Eppingen. Der Aufsteiger und jetziges Tabellenschlusslicht fährt am Sonntag zum VfB Gartenstadt. Dann drücken ganz sicher auch die Kreiskollegen aus Kirchardt die Daumen, schließlich sind die Mannheimer ebenfalls noch lange nicht sicher was den Klassenerhalt betrifft und ein Punktverlust des VfB gegen Türkspor käme auf direktem Wege der SG Kirchardt zugute.

Türkspor Eppingen: Natürlich wäre ein Erfolg in Gartenstadt eine schöne Sache, rein realistisch betrachtet aber nahezu unmöglich. Türkspor Eppingen steht längst als Absteiger fest und mittlerweile ist selbst der vorletzte Rang in weite Ferne gerückt. Nun führt die Reise also in den Mannheimer Stadtteil, der seinerseits längst noch nicht gerettet ist und aufgrund schwacher letzter Wochen immer mehr in die Bredouille geraten ist. Im Hinspiel war für die Eppinger nichts zu holen. Sie verloren 1:4 und lagen nach rund 50 Minuten bereits mit 0:4 im Hintertreffen. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass im Endspurt noch eine Überraschung gelingt, schließlich darf die Elf von Cheftrainer Mehmet Öztürk befreit aufspielen und mit dieser Voraussetzung kann gerade bei einem Gegner, der zweifelsohne unter großem Druck steht, Unerwartetes gelingen.

SG Kirchardt: Viel hat nicht gefehlt zur großen Überraschung. "Wir waren gegen den Tabellenzweiten nicht die schlechtere, vielleicht sogar die einen Tick bessere Mannschaft", sagt Denis Schwager zur 2:3-Niederlage am vergangenen Sonntag beim VfR Mannheim II. Der SG-Trainer fand es, "letztlich ärgerlich, da wir sicher einen verdienten Punkt oder deren drei hätten mitnehmen können, wenn nicht sogar mehr." Nun geht es mit zwei Zählern Rückstand ins direkte Duell mit Viernheim. Die Rechnung ist daher simpel – gewinnt Kirchardt in Südhessen, springen sie mindestens auf den Relegationsrang. "Die Voraussetzung lässt auf ein Endspiel schließen", sagt der SG-Coach, der sich wünscht, "dass wir eine ähnlich gute Leistung wie gegen den VfR abrufen und das muss auch unser Ansporn sein. Außerdem würden wir mit einem Sieg dafür sorgen, den Klassenerhalt im Endspurt in der eigenen Hand zu haben." Nach dem darauffolgenden Heimspiel gegen den ASV Eppelheim winkt am letzten Spieltag beim VfB Gartenstadt ein weiteres Endspiel mit Sechs-Punkte-Charakter.