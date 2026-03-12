Es geht um Platz 2: »Zwischen gut und böse liegt oft nicht viel« Topspiel als Verfolgerduell +++ Zweiter gegen Dritter +++ Beide Teams wollen nach Rückschlägen zurück in die Spur von Marco Baumgartner · Heute, 11:20 Uhr · 0 Leser

Das Hinspiel zwischen dem FSV Erlangen-Bruck und der SpVgg Jahn Forchheim (in weiß) war eine klar Angelegenheit für den Jahn. Am Ende stand ein 5:0 für die Oberfranken zu Buche. – Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink

In der Landesliga Nordost steht ein echtes Spitzenspiel an: Die SpVgg Jahn Forchheim empfängt den FSV Erlangen-Bruck. Zweiter gegen Dritter – nur zwei Punkte trennen beide Teams. Während Forchheim Rang zwei verteidigen möchte, reist Bruck mit dem klaren Ziel an, erstmals im Jahr 2026 drei Punkte einzufahren.

Mit dem Duell zwischen der SpVgg Jahn Forchheim und dem FSV Erlangen-Bruck wartet am 25. Spieltag der Landesliga Nordost ein echtes Spitzenspiel. Der Tabellenzweite aus Forchheim (46 Punkte) trifft auf den direkten Verfolger aus Bruck (44 Punkte). Die Ausgangslage verspricht ein intensives Aufeinandertreffen – zumal beide Teams nach Niederlagen am vergangenen Spieltag eine Reaktion zeigen wollen. Das Hinspiel war allerdings eine klare Angelegenheit für die Oberfranken. Vor 330 Zuschauern in Erlangen setzte Forchheim früh ein Zeichen: Fabian Männlein brachte die Gäste bereits in der dritten Minute in Führung. Patrick Hoffmann erhöhte nach gut einer halben Stunde (32.), ehe Fabian Hofmann nur zwei Minuten später auf 3:0 stellte. Auch nach der Pause blieb Forchheim konsequent: Männlein traf erneut (52.), Nico Geyer setzte mit dem 5:0 den Schlusspunkt (64.).

Forchheim: Heimstärke als Schlüssel Im Rückspiel will Forchheim vor allem an die starken Heimauftritte anknüpfen. Trainer René Ebert weiß jedoch, dass seine Mannschaft zuletzt nicht immer die gewünschten Ergebnisse eingefahren hat. „Ab November haben wir nicht mehr so ordentlich gepunktet. Das gehört zur Wahrheit dazu. Wir hatten eine Riesenserie, weshalb wir jetzt eben noch oben in der Tabelle stehen.“ Nach der Niederlage in Mögeldorf, die bereits früh durch eine Rote Karte gegen Torhüter Tom Bezold beeinflusst wurde, richtet der Coach den Blick dennoch nach vorne. „Wir haben bis zum Schluss gekämpft und gefightet. Das war mir wichtig.“