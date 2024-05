Der TSV Seebach (in weiß) möchte sich dem FC Sturm Hauzenberg vom Leib halten – Foto: Robert Geisler | www.sp4ort.de

Es geht um Platz 2: Seebach trifft auf Hauzenberg Im Tabellenkeller stehen Landshut, Osterhofen und Ruhmannsfelden gehörig unter Druck Verlinkte Inhalte LL Mitte - Bayern

In der Landesliga Mitte stehen am drittletzten Spieltag eine Reihe hochbrisanter Begegnungen auf dem Programm. Ein absolutes Top-Spiel steigt zwischen dem TSV Seebach und dem FC Sturm Hauzenberg, in dem bereits eine Vorentscheidung im Rennen um die Vizemeisterschaft fallen kann. Im Abstiegskampf sind die SpVgg Landshut (gegen die SpVgg GW Deggendorf), die SpVgg Osterhofen (gegen den FC Tegernheim) und die SpVgg Ruhmannsfelden (beim TB 03 Roding) zum Siegen verdammt. Spielfrei hat der im Tabellenkeller festhängende TSV Bogen.

Morgen, 15:00 Uhr SpVgg Landshut SpV Landshut SpVgg GW Deggendorf Deggendorf 15:00



Andreas Gotthardt (Trainer SpVgg Landshut): "Nach unserem spielfreien Wochenende sind wir in der Tabelle unter dem Strich gelandet. Das heißt im Klartext, dass Punkten nun zur Pflicht wird. Wir haben einen Gegner vor der Brust, der den Klassenerhalt bereits eingetütet hat. Wenngleich die letzten Partien für Deggendorf nicht besonders positiv verliefen, treffen wir auf eine Mannschaft mit Qualität und stehen vor einer alles andere als einfachen Aufgabe. Trotzdem geht meine Truppe hochmotiviert in dieses Spiel." Andreas Gotthardt (Trainer SpVgg Landshut): "Nach unserem spielfreien Wochenende sind wir in der Tabelle unter dem Strich gelandet. Das heißt im Klartext, dass Punkten nun zur Pflicht wird. Wir haben einen Gegner vor der Brust, der den Klassenerhalt bereits eingetütet hat. Wenngleich die letzten Partien für Deggendorf nicht besonders positiv verliefen, treffen wir auf eine Mannschaft mit Qualität und stehen vor einer alles andere als einfachen Aufgabe. Trotzdem geht meine Truppe hochmotiviert in dieses Spiel." Personalien: Während der Spielpause konnten kleinere Wehwehchen auskuriert werden. Außerdem kommen mit Lucas Biberger, Kevin Pino Tellez und Florentin Seferi drei Leistungsträger wieder zurück in den Kader. Außerdem hat sich Christian Steffel bereit erklärt, das Team wieder aktiv zu unterstützen.







Andreas Schäfer (Sportkoordinator SpVgg GW Deggendorf): "Gegen Kötzting haben wir eine gute erste Hälfte gespielt, es aber verpasst, in Führung zu gehen. Durch grobe individuelle Fehler sind wir dann aber kurz vor und nach der Pause auf die Verliererstraße geraten. Landshut steht das Wasser bis zum Hals und entsprechend motiviert wird die Spiele zu Werke gehen. Wir müssen voll dagegenhalten, ansonsten wird erneut nichts zu ernten sein."



Personalien: Weiterhin ersetzt werden müssen Dominik Schmöller, Roman Artemuk, Elias Zach und Robin Zellner. Da man diesmal nicht auf die U19-Spieler zurückgreifen kann, wird der Kader mit Akteuren aus dem A-Klassenteam aufgefüllt.







Morgen, 16:00 Uhr SpVgg Osterhofen Osterhofen FC Tegernheim Tegernheim 16:00



Helmut Lemberger (Sportlicher Leiter SpVgg Osterhofen): "In Hauzenberg haben wir uns sehr ordentlich präsentiert und ein Punktgewinn wäre sicherlich nicht komplett unverdient gewesen. Am Ende sind wir aber dennoch mit leeren Händen da gestanden. Trotzdem war es ein Schritt in die richtige Richtung. Auch im Training ist wieder deutlich mehr Zug und Spaß. Gegen Tegernheim ist die Zielsetzung relativ einfach: Wir brauchen drei Punkte, alles andere wäre ein herber Rückschlag. Das Spiel wird bestimmt kein Selbstläufer, dennoch müssen wir es mit aller Macht für uns entscheiden."



Personalien: Die Kadersituation hat sich deutlich gebessert, da Kapitän Tobias Lemberger und Hannes Hobelsberger wieder fit sind und auch die Rotsperre von Samuel Höng abgelaufen ist.





Personalien: Von den bekannten Ausfällen um Kevin Sieber, Benedikt Albrecht, Marcel Scherl, Gentrit Isufi und Simon Fuchs ist einzig Samet Dugolli mittlerweile wieder einsatzfähig. Der Youngster gab bereits letzte Woche ein zehnminütiges Comeback.

















Morgen, 15:00 Uhr TSV Seebach Seebach FC Sturm Hauzenberg Hauzenberg 15:00



Christian Mühlbauer (Co-Spielertrainer TSV Seebach): "Die Vorfreude ist riesig, denn genau wegen solchen Spielen spielen wir Fußball. Wir wissen um die Qualitäten von Hauzenberg und es wird ein 50:50-Spiel. Die Tagesform wird daher entscheidend sein und wir werden alles dafür geben, um daheim dreifach zu punkten. Im Rennen um den zweiten Platz wäre das ein sehr großer Schritt."



Personalien: Bis auf Dauerpatient Tobias Biermeier und Christoph Sibler, für den die Saison wegen eines Schlüsselbeinbruchs gelaufen ist, sind alle Mann an Bord.







Dominik Schwarz (Trainer FC Sturm Hauzenberg): "Die Ausgangslage ist klar definiert, um weiter realistische Chancen auf den Relegationsplatz zu haben, müssen wir in Seebach gewinnen. Ein Do-or-die-Spiel, das hoffentlich vor einer großen Zuschauerkulisse stattfinden wird."



Personalien: Die Staffelberger reisen in Bestbesetzung in den Deggendorfer Stadtteil.







David Romminger (Spielertrainer TB 03 Roding): "Wie wir uns in Bogen präsentiert haben, war in allen Bereichen enttäuschend. Wenn wir gegen Ruhmannsfelden nicht grundlegend steigern und vor allem nicht die Basics abrufen, werden wir auch nach dieser Partie dumm aus der Wäsche schauen."



Personalien: Jonas Huber, Stefan Pongratz, Florian Lehner und Leon Reisinger stehen nicht zur Verfügung. Die Rotsperre von Max Hermes ist zwar abgelaufen, dennoch ist der Einsatz des Defensivspielers krankheitsbedingt noch gefährdet.





Martin Kreß (Trainer SpVgg Ruhmannsfelden): "Unsere Ausgangslage ist klar. Wenn wir die Chance auf den direkten Klassenerhalt aufrecht erhalten wollen, brauchen wir aus unseren zwei verbleibenden Spielen zwei Siege. Dementsprechend gilt es in Roding aufzutreten."





Personalien: Es muss vermutlich nur Philipp Macht ersetzt werden.