Es geht um Leben und Tod: Blaskic sammelt erneut für Hospizdienste

Zlatko Blaskic, Trainer des Oberligisten 1. FC Normannia Gmünd, verbindet sportlichen Ehrgeiz mit beeindruckendem gesellschaftlichem Engagement. Seit dem 02. November 2025 sammelt er erneut Spenden für sein Projekt „Kindergewinner 2025“, das bis zum 23. Dezember 2025 läuft. Bereits im vergangenen Jahr mobilisierte er Menschen aus Nah und Fern – weit mehr als er selbst je erwartet hatte. In diesem Jahr unterstützt er zwei Hospizdienste aus der Region, die schwerkranke Kinder und ihre Familien begleiten.

Bereits 2024 gelang ihm eine Spendenaktion, die in der Region Maßstäbe setzte. Das Ziel lag bei 20.000 Euro, am Ende standen 108.000 Euro. Dieses Geld ging an die Kinderhospize Sternentraum in Backnang und den Bunten Kreis in Schwäbisch Gmünd. Prominente wie Ralf Rangnick, David Alaba und Jonas Meffert beteiligten sich. Doch Blaskic betont heute: Es geht nicht nur darum, diese Summe zu übertreffen.

Wer Zlatko Blaskic beim 1. FC Normannia Gmünd erlebt, spürt sofort, dass dieser Trainer über den Tellerrand hinausschaut. Er verbindet Fußball mit Verantwortung – einer Verantwortung, die weit über das Spielfeld hinausreicht. Seine Initiative Kindergewinner, die bereits im Vorjahr für Aufmerksamkeit sorgte, ist Ausdruck dieser Haltung.

Er sagt: „Ganz wichtig ist für mich, die letztjährige Summe nicht als Wettbewerb zu sehen, sondern rein als Motivation und Ansporn. Im letzten Jahr hat sich eine Armee an Spendern gebildet und ich glaube, dass wir auch in diesem Jahr Großes erreichen können. Wir wollen Probleme lösen, wir wollen Träume von Kindern, Eltern und Großeltern verwirklichen.“

In diesem Jahr sammelt Blaskic Spenden für zwei Einrichtungen. Die erste ist der Kinder- und Jugendhospizdienst Pusteblume im Rems-Murr-Kreis. Dort werden seit fast 20 Jahren Familien mit einem lebensverkürzend erkrankten Kind unterstützt. Geleitet von Gaby Hammer, spielt die Trauerbegleitung eine zentrale Rolle.

Familien werden hier von hauptamtlichen Koordinatoren und geschulten Ehrenamtlichen oftmals über Jahre begleitet. Daraus entstehen Beziehungen, die jenen Halt geben können, die ihn am dringendsten brauchen. Neben der Begleitung erkrankter Kinder bietet die Einrichtung auch tageshospizliche Angebote für Jugendliche, bei denen ein Elternteil erkrankt ist. Zeit, Aufmerksamkeit und Zuwendung sind hier keine Worthülsen, sondern gelebter Alltag.

Blaskic hat sich selbst ein Bild gemacht. Er ließ sich von Hammer erklären, wie vielschichtig und intensiv diese Arbeit ist – und wie viel Kraft sie kostet. Er schreibt, dass das Projekt Kindergewinner Pusteblume unterstützen möchte und den Einsatz der dort Tätigen würdigt und in seiner Bedeutung sichtbar machen will.

Ostalb und Heidenheim: Bedürfnisse verstehen

Die zweite Einrichtung, die Blaskic unterstützt, ist der Kinder- und Jugendhospizdienst Ostalb und Heidenheim mit Sitz in Aalen unter Leitung von Alexandra Schütz. Auch dort steht die Trauerbegleitung im Zentrum. In Gruppen werden die betroffenen Kinder und Familien aufgefangen, begleitet, gehört.

Hier wird die gesamte Familie betrachtet, der Alltag gemeinsam strukturiert, Bedürfnisse ernst genommen – über Jahre hinweg. Die Wünsche der Kinder bleiben dabei immer an erster Stelle. Ein Team aus Haupt- und Ehrenamtlichen leistet einen wertvollen, oft im Verborgenen bleibenden Beitrag. Die Arbeit solle, so schreibt Blaskic, stärker ins Bewusstsein rücken.

Unterstützung aus der Fußballfamilie

Dass Blaskic nicht allein steht, zeigt sich daran, wie viele Menschen sich erneut anschließen. Der Golfclub Hetzenhof spendete 2.000 Euro. Auch Trainerkollegen aus der Oberliga Baden-Württemberg denken nicht nur ans nächste Spiel, sondern auch an jene, die Unterstützung brauchen: Murat Isik von der TSG Balingen spendet 500 Euro.

Auch der VfR Aalen unterstützt. Cheftrainer Beniamino Molinari und seine beiden Söhne organisieren eine Trikotverlosung. Blaskic beschreibt Molinari als langjährigen Normannia-Spieler, der mit dem VfR Aalen auf dem besten Weg sei, den Aufstieg zu schaffen. Über seine Söhne berichtet er, dass Luca über Jahre hinweg bei ihm spielte und eine erfolgreiche Entwicklung nahm, während Nico heute zu den prägenden Spielern in der Oberliga zählt. Die Versteigerung läuft bis Sonntag, 09.11.2025, 20 Uhr.

Haltung statt Wettbewerb

Was ihn antreibt, ist die Verbindung aus Sport, Solidarität und Menschlichkeit. Das Engagement ist kein Beiwerk. Es ist Ausdruck eines Verständnisses von Fußball, der weitergeht, wenn der Schlusspfiff längst verklungen ist.

Der Trainer des 1. FC Normannia Gmünd zeigt, dass es möglich ist, lokale Kraft mit gesellschaftlicher Verantwortung zu verbinden. Dass aus einer Idee Bewegung werden kann. Und dass der Fußball, im Kern ein Spiel, manchmal etwas Größeres sein kann: Ein Anstoß zum Helfen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

* Wichtig für alle Unterstützer: Auf Wunsch wird eine Spendenbescheinigung ausgestellt. Dafür genügt es, bei der Überweisung die eigene Anschrift anzugeben. Nach Abschluss der Aktion wird die Bescheinigung per Post zugesandt. Laut Blaskic hat dies im vergangenen Jahr zu 100 Prozent reibungslos funktioniert.

PayPal:

Kindergewinner@web.de

Spendenprojekt Kindergewinner

DE13 6145 0050 1001 5080 67