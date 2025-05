Es geht um die Schale und eine stattliche Siegprämie

Das Endspiel zwischen den beiden niederbayerischen Bezirksligameister hat seit mehr als einem Jahrzehnt im Rahmenterminkalender einen festen Platz. Unmittelbar vor dem Beginn der Relegation wetteifern die beiden Champions der Ost- und West-Staffel um die Meisterschale und eine bemerkenswerte Prämie, die von Michael Stadler, dem langjährigen Vorstand der SpVgg Osterhofen, gestiftet wird. Für den Sieger gibt es 2.000 Euro, der Verlierer darf sich immerhin mit 500 Euro trösten. Das Heimrecht wurde mit Hilfe der Lotto-Superzahl vom vergangenen Mittwoch ermittelt. Der zu diesem Zeitpunkt bereits feststehende Ost-Meister DJK Vornbach wünschte sich im Vorfeld eine gerade Zahl, es kam aber aber die 7. Somit fiel das Heimrecht dem West-Titelgewinner zu, der seit dem Freitagabend feststeht. Der FC Teisbach konnte den größten Erfolg seiner Vereinsgeschichte perfekt machen und hat somit am Dienstag (Anstoß 18:45 Uhr) Heimrecht.

Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): "Ein unglaubliches Wochenende liegt hinter dem ganzen Verein. Die Feierlichkeiten gingen von Freitag bis Montag. Entsprechend spannend wird es sein, in welcher Verfassung sich das Team befindet. Wir freuen uns auf das Finale gegen die DJK Vornbach, der wir an dieser Stelle nochmals zur souveränen Meisterschaft in der Bezirksliga Ost gratulieren wollen. Ab Mittwoch ist dann mal gut drei Wochen Fußball-Pause, die alle nach den anstrengenden letzten Monaten dringend notwendig haben."



Personalien: Beim FCT fehlen mit Torjäger Lukas Meindl, Oliver Gabel und Onor Ünce gleich drei Offensivkräfte. Co-Spielertrainer Florian Wischinski fehlt ohnehin schon seit mehreren Monaten aufgrund einer schweren Knieverletzung.













Heiko Schwarz (Trainer DJK Vornbach): "Die Jungs sind erst am Montag von einem dreitätigen Mallorca-Trip zurückgekehrt und dementsprechend ist die Spielvorbereitung sicherlich nicht ganz optimal gewesen. Nichtsdestotrotz werden wir keine Kaffeefahrt machen und versuchen, das Finale zu gewinnen. Es geht schließlich um einen Titel und eine lukrative Prämie. Wir freuen uns auf die Partie, denn in Teisbach herrscht immer eine gute Fußballatmosphäre. Sportlich wird es sehr anspruchsvoll, da der Gegner vor allem physisch sehr stark ist und eine starke Saison mit dem Titel krönen konnte."



Personalien: Neben den Langzeitausfällen wird auch Leon Schwarz passen müssen. Zudem gibt es noch das eine oder andere Fragezeichen.