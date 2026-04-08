Es geht um die Meisterschaft: OSV Meerbusch gegen SF Neuwerk

Bezirksliga: OSV Meerbusch empfängt am Freitag die Sportfreunde Neuwerk zum Gipfeltreffen, der 1. FC Mönchengladbach braucht samstags einen Sieg gegen den SC Union Nettetal II.

von André Nückel · Heute, 21:00 Uhr
Titelkämpfe in Meerbusch!
Foto: Michael Zöllner

Bezirksliga 3
FC Viersen
VfR Fischeln
DJK Dilkrath
FC Mgladbach

Spieltag 27 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Topspiel am Freitag! Der OSV Meerbusch empfängt die Sportfreunde Neuwerk, die als Verfolger unbedingt gewinnen müssen. Am Samstag steht außerdem ein Kellerduell für den 1. FC Mönchengladbach gegen den SC Union Nettetal II statt.

Fr., 10.04.2026, 19:45 Uhr
OSV Meerbusch
Sportfreunde Neuwerk
19:45live
Spieltext OSV Meerbu. - SF Neuwerk

So., 12.04.2026, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
1. FC Viersen
15:30
Spieltext Nettetal II - FC Viersen

So., 12.04.2026, 15:30 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
SC St. Tönis 1911/20
15:30live
Spieltext VfR Fischeln - SC St. Tönis II

So., 12.04.2026, 15:30 Uhr
CSV Marathon Krefeld
DJK Fortuna Dilkrath
15:30
Spieltext CSV Marathon - DJK Dilkrath

So., 12.04.2026, 15:15 Uhr
Thomasstadt Kempen
TSV Krefeld-Bockum
15:15live
Spieltext Thomasstadt - TSV Bockum

So., 12.04.2026, 15:15 Uhr
SSV Grefrath 1910/24
1. FC Mönchengladbach
15:15
Spieltext SSV Grefrath - FC Mgladbach

Sa., 11.04.2026, 19:00 Uhr
SpVg Odenkirchen
TuS Wickrath
19:00
Spieltext Odenkirchen - TuS Wickrath

So., 12.04.2026, 15:15 Uhr
Türkiyemspor Mönchengladbach
TuRa Brüggen
15:15
Spieltext Türkiyemspor - Brüggen

Das sind die nächsten Spieltage

28. Spieltag
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr TuS Wickrath - Türkiyemspor Mönchengladbach
Sa., 18.04.26 18:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - SC Union Nettetal II
So., 19.04.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - TSV Krefeld-Bockum
So., 19.04.26 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - CSV Marathon Krefeld
So., 19.04.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - OSV Meerbusch
So., 19.04.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - VfR Krefeld-Fischeln
So., 19.04.26 15:30 Uhr 1. FC Viersen - SpVg Odenkirchen
So., 19.04.26 16:00 Uhr VfL Tönisberg - Thomasstadt Kempen

29. Spieltag
Fr., 24.04.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - SC St. Tönis 1911/20 II
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum - DJK Fortuna Dilkrath
Sa., 25.04.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - 1. FC Mönchengladbach
So., 26.04.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - VfL Tönisberg
So., 26.04.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - 1. FC Viersen
So., 26.04.26 15:30 Uhr Thomasstadt Kempen - Sportfreunde Neuwerk
So., 26.04.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - TuS Wickrath
So., 26.04.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - TuRa Brüggen

