Es geht um den Aufstieg: Erlbach empfängt Pipinsried

Beide Teams spielen eine hervorragende Saison und führen mit 29 Punkten auch die Rückrundentabelle an. Dabei hat der FCP die Nase leicht vorne, das Team von Trainer Joe Steinberger liegt auf Platz 2 und hätte damit den Aufstieg in die Regionalliga aktuell sicher. Tabellenführer TSV 1860 München II, den die Pipinsrieder am vergangenen Wochenende mit 2:1 geschlagen haben, ist nicht aufstiegsberechtigt.

In Erlbach ist trotz dreier siegloser Spiele in Serie die Stimmung sehr gut, man ist sich der großartigen Leistung in dieser Saison bewusst und nur die kühnsten Optimisten hätten geglaubt, dass es nach der Meisterschaft im Vorjahr und dem personellen Umbruch im Sommer wieder für einen Platz in der Spitzengruppe reichen würde. "Wir spielen am vorletzten Spieltag um die Meisterschaft in der Bayernliga Süd, das sollte niemand vergessen" stellt Teamchef Hans Grabmeier heraus. Daran ändert auch das 0:0 in Augsburg am Sonntag nichts, ein Spiel das der SV Erlbach mit großer Überlegenheit geführt hat. Am Ende fehlte einfach das Abschlussglück.

Personell kann Grabmeier zusammen mit Trainer Lukas Lechner auf die bewährten Kräfte bauen, es fehlen nur die Langzeitverletzten Jakob Vogl und Simon Hefter. Da das Trainerteam nicht für große Kaderrochaden bekannt ist, kann man mit der bewährten Startaufstellung rechnen.