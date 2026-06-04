„Es geht um alles“ – Wipshausen kämpft um den Klassenerhalt

Für den TSV Wipshausen steht am letzten Spieltag die Zukunft in der Liga auf dem Spiel. Gegen den Tabellenvierten MTV Hondelage zählt im Heimspiel nur ein Sieg. Ob dieser am Ende zum Klassenerhalt reicht, hängt jedoch auch von den Ergebnissen auf anderen Plätzen und der außergewöhnlichen Abstiegsregelung ab.
Der 30. und letzte Spieltag hält für den TSV Wipshausen ein Endspiel bereit. Mit 30 Punkten belegt der Aufsteiger aktuell Rang zwölf, liegt jedoch nur knapp vor den direkten Konkurrenten im Tabellenkeller. Die Ausgangslage wird zusätzlich durch die Abstiegsregelung verschärft, da abhängig von den Entwicklungen in höheren Spielklassen deutlich mehr Mannschaften absteigen könnten als ursprünglich vorgesehen.
Trainer Andreas Laurer blickt deshalb mit gemischten Gefühlen auf die Ausgangslage: „Wir wollen unser letztes Spiel natürlich gewinnen, um mit einem Sieg die kleine Chance auf den Klassenerhalt zu erhalten.“
Die Unsicherheit über die endgültige Zahl der Absteiger sorgt dabei für zusätzliche Brisanz. „Es wäre natürlich schön, wenn man vor dem Anpfiff wüsste, woran man ist“, sagt Laurer. Kritik übt der Wipshausener Trainer insbesondere an der möglichen Kettenreaktion durch Abstiege aus höheren Ligen: „Es kann doch nicht im Sinne des Sports sein, dass Mannschaften der unteren Ligen dafür bestraft werden, dass Mannschaften aus der Oberliga ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben.“
Während für die Gastgeber viel auf dem Spiel steht, kann der MTV Hondelage vergleichsweise entspannt in die Begegnung gehen. Mit 43 Punkten belegen die Gäste Platz vier und haben ihre Position im oberen Tabellendrittel bereits abgesichert.
Trotz der 1:2-Niederlage gegen den Tabellenzweiten TSV Wendezelle am vergangenen Wochenende geht Hondelage ohne Druck in die Partie. „Bei uns geht es um nichts mehr. Deswegen können wir komplett befreit aufspielen“, erklärt Trainer Rafael Schindzielorz.
Allerdings sieht auch er die besondere Situation des Gegners: „Beim Gegner geht es natürlich um alles. Die müssen ihr letztes Spiel gegen uns gewinnen, damit sie die Liga eventuell noch halten.“
Besondere Erinnerungen hat Wipshausen an das erste Aufeinandertreffen nicht. Im Hinspiel setzte sich Hondelage deutlich mit 6:1 durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachen die Gastgeber damals den Widerstand des Aufsteigers innerhalb weniger Minuten. Broders und Helmdach trafen jeweils doppelt beziehungsweise dreifach, während Filbrandt lediglich der zwischenzeitliche Anschlusstreffer gelang.
Auch die jüngsten Ergebnisse sprechen eher für die Gäste. Wipshausen unterlag zuletzt beim Tabellendritten TSV Germania Lamme mit 1:4, während Hondelage dem Spitzenteam aus Wendezelle lange Paroli bot.
Die Rollen scheinen auf den ersten Blick klar verteilt: Hondelage reist als Tabellenvierter an, Wipshausen kämpft als Aufsteiger gegen den drohenden Abstieg. Doch gerade die unterschiedlichen Ausgangslagen könnten dem Saisonfinale eine besondere Dynamik verleihen.
Während Hondelage befreit aufspielen kann, steht Wipshausen unter maximalem Erfolgsdruck. Für die Gastgeber zählt ausschließlich ein Sieg. Danach beginnt das Warten auf die Resultate der Konkurrenz – und auf die endgültige Gewissheit, wie viele Mannschaften die Liga tatsächlich verlassen müssen.