„Es geht um alles“ – Wipshausen kämpft um den Klassenerhalt Aufsteiger benötigt gegen Hondelage dringend einen Sieg – endgültige Entscheidung könnte erst später fallen von red · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Für den TSV Wipshausen steht am letzten Spieltag die Zukunft in der Liga auf dem Spiel. Gegen den Tabellenvierten MTV Hondelage zählt im Heimspiel nur ein Sieg. Ob dieser am Ende zum Klassenerhalt reicht, hängt jedoch auch von den Ergebnissen auf anderen Plätzen und der außergewöhnlichen Abstiegsregelung ab.

Der 30. und letzte Spieltag hält für den TSV Wipshausen ein Endspiel bereit. Mit 30 Punkten belegt der Aufsteiger aktuell Rang zwölf, liegt jedoch nur knapp vor den direkten Konkurrenten im Tabellenkeller. Die Ausgangslage wird zusätzlich durch die Abstiegsregelung verschärft, da abhängig von den Entwicklungen in höheren Spielklassen deutlich mehr Mannschaften absteigen könnten als ursprünglich vorgesehen. Trainer Andreas Laurer blickt deshalb mit gemischten Gefühlen auf die Ausgangslage: „Wir wollen unser letztes Spiel natürlich gewinnen, um mit einem Sieg die kleine Chance auf den Klassenerhalt zu erhalten.“

Die Unsicherheit über die endgültige Zahl der Absteiger sorgt dabei für zusätzliche Brisanz. „Es wäre natürlich schön, wenn man vor dem Anpfiff wüsste, woran man ist“, sagt Laurer. Kritik übt der Wipshausener Trainer insbesondere an der möglichen Kettenreaktion durch Abstiege aus höheren Ligen: „Es kann doch nicht im Sinne des Sports sein, dass Mannschaften der unteren Ligen dafür bestraft werden, dass Mannschaften aus der Oberliga ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben.“ Hondelage reist ohne Druck an Während für die Gastgeber viel auf dem Spiel steht, kann der MTV Hondelage vergleichsweise entspannt in die Begegnung gehen. Mit 43 Punkten belegen die Gäste Platz vier und haben ihre Position im oberen Tabellendrittel bereits abgesichert.