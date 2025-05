Es geht Schlag auf Schlag bei den Kickers: Schmidt kommt aus Homburg

Dominic Schmidt (vorne) wechselt vom FC 08 Homburg zu den Würzburger Kickers. – Foto: Imago Images

Die Würzburger geben auf dem Transfermarkt weiter Gas und begrüßen den nächsten Neuzugang: Dominic Schmidt wechselt vom FC 08 Homburg an den Dallenberg und verstärkt in der neuen Saison die Mannschaft von Cheftrainer Marc Reitmaier. Nach Eroll Zejnullahu (SpVgg Bayreuth) und Liam Omore (FV Illertissen) ist Schmidt bereits der dritte Neuzugang in dieser Woche.

Der 24-jährige Mittelfeldspieler wurde in der Jugend des FC Augsburg ausgebildet und sammelte dort anschließend auch erste Erfahrungen in der Regionalliga. Weitere Stationen in der vierthöchsten Spielklasse folgten beim 1. FC Schweinfurt 05 sowie zuletzt beim FC 08 Homburg. Mit seiner Mentalität, Zweikampfstärke und der gesammelten Regionalliga-Erfahrung bringt Schmidt ideale Voraussetzungen mit, um das Mittelfeld der Kickers zu verstärken. "Dominic ist ein laufstarker und technisch versierter Spieler, der unser zentrales Mittelfeld beleben wird", freut sich Sportdirektor Sebastian Neumann über die Verpflichtung. Und noch ein Attribut ist Neumann ganz wichtig: "Er bringt eine Mentalität mit, die wir auf dem Platz sehen wollen."