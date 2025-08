„Es geht nicht um die Eltern oder Träumereien“: Ex-Löwe Michi Hofmann fördert Jugendfußball

München – Die Wahrscheinlichkeit, als Kind Fußballprofi zu werden, liegt laut einer ZDF-Recherche aus dem Frühjahr 2024 bei unter 0,1 Prozent – und das im Alter von 12 Jahren. Dennoch teilen Millionen Jungs und Mädels in den Juniorenbereichen den Traum, einmal vor vielen Tausend Menschen Fußball zu spielen. Einer, der die Kinder dabei unterstützen will, ist Michi Hofmann. Der Ex-Löwe ist seit mehreren Jahren Sportlicher Leiter der Bayerischen Fußballakademie (BFA).

Mit dem Partnerverein Waldperlach will Hofmann die Kinder zwischen der U11 und U15 bestmöglich auf die Nachwuchsleistungszentren (NLZ), wie die des FC Bayern, 1860 München oder der SpVgg Unterhaching vorbereiten. „Mir persönlich macht das sehr viel Spaß. Man gibt auch den ein oder anderen Spieler ab, um zu sehen, ob die Jungs und Mädels den Schritt dann schaffen. Natürlich ist man selbst als Hilfestellung da und auch als Mentor“, sagte Hofmann im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern.

Dabei weiß der 52-Jährige, worauf es in diesem Alter ankommt. „Entscheidend ist in den Grundlagen, dass man Kinder machen lässt – und die Trainer. Es ist wichtig, dass man Geduld bewahrt“, erklärte Hofmann. „Auch ein 2014er-Kind wird, auch wenn er in dem Jahrgang auffällt, noch kein Fußballprofi sein. Da gehören noch ganz viele Stufen dazu, die man geht.“