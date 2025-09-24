"Es geht mir aber gar nicht nur ums Tore schießen."

Laura Hellwege ist seit Jahren die zuverlässigste Torschützin der ersten Frauenmannschaft des FC Oste/Oldendorf. Statistisch trifft sie mindestens einmal pro Partie. Am vergangenen Sonntag stellte sie ihr Können eindrucksvoll unter Beweis: Beim Duell mit dem TuS Westerholz erzielte sie gleich sieben Treffer. In unserer Rubrik „Drei Fragen an…“ berichtet die Angreiferin, wie es sich anfühlt, in einem Spiel siebenmal erfolgreich zu sein. Außerdem schildert sie ihre Sicht auf den schwierigen Saisonstart des Teams und verrät, welche Ziele sie sich für die laufende Spielzeit gesetzt hat.

Wie fühlt es sich an, in einem Spiel sieben Tore zu schießen?

Es ist schon schön, so viele Tore in einem Spiel zu schießen und wird sicherlich nicht so schnell wieder vorkommen.





Ihr seid nicht gut in die neue Landesliga-Saison gestartet und habt die ersten drei Spiele verloren. Wie hast du diese Zeit persönlich erlebt?

Dadurch, dass ich von den ersten vier Spielen selbst nur zwei anwesend war, kann ich die Zeit bei mir persönlich schlecht einordnen. Klar war ich nach den beiden Niederlagen zu Hause sehr geknickt. Umso mehr hat es mich dann gefreut, als die Mädels gegen Elbmarsch in letzter Minute den Sieg geholt haben.



