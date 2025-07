Das Warten hat ein Ende! Endlich geht die Bezirksliga Weser-Ems 3 in die Saison 2025/26. Eröffnet wird die neue Spielzeit am Freitagabend direkt mit einem richtigen Kracher: Der SV Veldhausen 07 ist zurück in der Bezirksliga und trifft im ersten Heimspiel der Saison auf den Nachbarn und Rivalen SV Borussia 08 Neuenhaus – viel mehr geht nicht. Aber auch die anderen Partien haben es allesamt in sich. Auf welche Begegnungen ihr euch am Wochenende freuen dürft, zeigen wir euch wie gewohnt in der Spieltagsvorschau.