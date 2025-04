Es geht in die heiße Phase: Das Restprogramm der Aufstiegskandidaten

Noch sechs Spieltage sind in der Regionalliga Bayern zu absolvieren. Die Spielzeit 2024/25 biegt auf die Zielgerade ein und geht damit in die heiße Phase. Der Vorsprung an der Tabellenspitze ist für den 1. FC Schweinfurt 05 komfortabel, auch wenn die Schnüdel zuletzt durch die Heimniederlage gegen Ansbach an Boden eingebüßt haben. Wird`s nochmal spannend? Wir haben euch das Restprogramm der Aufstiegskandidaten auf einen Blick zusammengestellt. Dass der FC Bayern II trotz einer bislang katastrophalen Frühjahrsrunde noch in dem Ranking auftaucht, hat einen Grund: Die Bayern-Amateure haben neben Schweinfurt, Würzburg und Bayreuth als eines von vier Teams aus der Regionalliga Bayern die Lizenzunterlagen für die 3. Liga abgegeben.