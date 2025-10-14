Es geht immer alles sehr schnell in Adilsons Leben

– Foto: Achim Hannott

Einer der letzten Neuzugänge im Landesligateam des FC Hürth ist Adilson Fortes Neves. Der 19-Jährige ist auf dem besten Weg, sich einen Stammplatz zu erspielen. Im Pokalspiel gegen Hennef fiel er den Zuschauern besonders durch seine enorme Schnelligkeit auf: Nicht nur einmal oder zweimal zog er im Verlauf der 120 Minuten einen Sprint an – er war praktisch dauerhaft in Bewegung. Der flexibel einsetzbare Spieler, der sowohl auf dem Flügel als auch als Rechtsverteidiger agieren kann, ist eine echte Bereicherung für das Spiel des FC Hürth. Und bei ihm geht eigentlich immer alles schnell.

Doch wer ist Adilson, dessen Spitzname Didi ist? Seine Familie stammt von den Kapverdischen Inseln, auch kurz Kapverden genannt. Dies ist eine Inselgruppe im Atlantischen Ozean, etwa 570 Kilometer vor der afrikanischen Westküste. Seit gut 50 Jahren bildet das Gebiet der Inseln die unabhängige Inselrepublik Kap Verde. Adilson ist luxemburgischer Staatsbürger, weil seine Eltern mit den drei Kindern früh nach Luxemburg zogen. Sie wollten für ihre Familie ein besseres Leben, was schließlich auch gelang. Die Kapverden blieben trotzdem Heimat, und zwei- bis dreimal war Adilson auch schon dort – es gefällt ihm prima, dort zu sein. „Die Leute haben nicht viel, sind aber zufrieden und fröhlich. Es ist immer warm, und es gibt super Strände“, schwärmt er von den Inseln, die rund acht Flugstunden von Luxemburg entfernt sind.

Studium, Spitzenfußball – und ein neues Zuhause Er studiert mittlerweile in Köln. Da denkt man zwangsläufig an einen Sportstudenten – doch weit gefehlt. Der erst 19-Jährige studiert in Köln Betriebswirtschaftslehre (BWL), weil er sich neben dem Sport eine solide berufliche Existenz aufbauen will.