"Es geht für beide Mannschaften um viel" Tabellenzweiter Heeslinger SC empfängt den abstiegsbedrohten MTV von red · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sascha Drenth

Während der Heeslinger SC im Aufstiegsrennen mitmischt, kämpft der MTV Wolfenbüttel um den Klassenverbleib. Vor dem direkten Duell am 28. Spieltag ist die Bedeutung der Partie für beide Mannschaften klar umrissen.

Am Sonntag (3. Mai) trifft der Tabellenzweite Heeslinger SC (26 Spiele, 53 Punkte) auf den Zwölften MTV Wolfenbüttel (27 Spiele, 32 Punkte). Die Rollen scheinen verteilt, doch die Konstellation verspricht ein intensives Duell mit hoher Bedeutung auf beiden Seiten. Klare Zielsetzungen auf beiden Seiten Heeslingen geht mit Rückenwind in die Partie. Der 4:0-Erfolg gegen Eintracht Braunschweig II unterstrich zuletzt die Ambitionen im Aufstiegsrennen. Mit 53 Punkten liegt das Team dicht hinter Spitzenreiter SV Atlas Delmenhorst (59 Punkte) und will weiter Druck ausüben.

Wolfenbüttel hingegen verschaffte sich mit dem 6:2 gegen den VfV Borussia 06 Hildesheim Luft im Tabellenkeller. Der Aufsteiger rangiert mit 32 Punkten auf Platz zwölf, punktgleich mit Eintracht Braunschweig II, und benötigt weiterhin Zähler im Kampf um den Klassenerhalt. Trainer Deniz Dogan formuliert die Ausgangslage entsprechend klar: „Wir brauchen Siege und deswegen haben wir uns auch einen Sieg vorgenommen.“ Das Hinspiel entschied Heeslingen knapp mit 1:0 für sich. Auch diesmal erwartet Dogan ein Spiel mit hoher Intensität und klaren Abläufen beim Gegner.