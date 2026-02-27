Es geht endlich wieder los – Oberligaauftakt für Emiel ten Donkelaar! Der SV Holthausen Biene empfängt den BSV Rehden am Biener Busch von SV Holthausen Biene 1931 e.V. · Heute, 11:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Holthausen Biene 1931 e.V.

Am kommenden Sonntag ist es endlich wieder so weit. Unsere Mannschaft empfängt den Tabellenneunten BSV Rehden zum Heimspielauftakt im neuen Jahr am Biener Busch. Alle Beteiligten freuen sich auf den Auftakt und wollen mit einem guten Gefühl und möglichst erfolgreich in die restliche Saison starten. Die lange Wintervorbereitung war auch bei unserer Mannschaft geprägt von witterungsbedingten Ausfällen und alternativen Trainingseinheiten. Umso erfreulicher ist es, dass am Wochenende gespielt werden kann und ab dieser Woche das Training auf unseren Rasenplätzen am heimischen Biener Busch wieder stattfinden konnte. „Die positive Stimmung war bei allen Beteiligten direkt zu spüren in dieser Trainingswoche und die Vorfreude auf das Heimspiel am Sonntag ist der Mannschaft anzumerken. Die Euphorie soll auf dem Platz umgesetzt werden“, so Teammager Jannis Bolk.

Für unseren neuen Trainer Emiel ten Donkelaar steht am Sonntag somit auch der Pflichtspielauftakt und das erste Heimspiel am Biener Busch als Cheftrainer auf dem Programm, welches er kaum abwarten konnte. „Wir haben in der Vorbereitung sehr viel gearbeitet und wichtige Schritte in die richtige Richtung gemacht. Die Mannschaft ist gut drauf, die Stimmung ist hervorragend und das wollen wir am Sonntag auf den Platz bringen. Ich kenne die großartige Atmosphäre am Biener Busch und freue mich auf mein erstes Heimspiel“, so ten Donkelaar. Personell kann unser Trainer auf viele Rückkehrer zurückgreifen und die Situation hat sich im Vergleich zum Ende der Hinrunde deutlich verbessert. Besonders freuen wir uns über die Rückkehr von Johannes Wintermann, der bis auf den ersten Spieltag die komplette Hinrunde mit Knieproblemen gefehlt hatte. Kapitän Fabian Thole, Torwart Lukas Hüser und auch Nino Krasnenko werden allerdings verletzungsbedingt ausfallen. Auch hinter dem Einsatz von Jannik Looschen steht auf Grund von Problemen mit der Patellasehne noch ein Fragezeichen.