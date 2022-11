Es geht doch !

Die Gastgeber hatten einen perfekten Start als Okan Kandil nach 50 Sekunden mit einem feinen Schlenzer erfolgreich war. Es kam sogar noch besser und in der 4.Minute verwerte Lindor Asllani einen Torwartabpraller zum 2:0. Erst nach einer Viertelstunde wurde die Partie offener, wobei die Heimelf die qualitativ besseren Gelegenheiten hatten. Nach 43 Minuten konnten die Gäste aber verkürzen als Oliver Bitz aus dem Gewühl heraus erfolgreich war. Nach dem Seitenwechsel machte St. Leon dann ordentlich Druck und drängten die Hausherren in deren Hälfte zurück. Jedoch konnten die Gäste hierbei 2 gute Möglichkeiten nicht nutzen. Nach 70 Zeigerumdrehungen befreiten sich die Susan-Schützlinge wieder und die Partie war nun wieder absolut offen und umkämpft. Mit einem herrlichem Konter entschied der eingewechselte Andrei Porfireanu in Minute 85 mit dem 3:1 die Partie endgültig. Unter dem Strich ein nicht unverdienter Heimerfolg.