Es geht direkt um viel

In der Vorrunde ließen die Eppinger (weiß) die Mühlhausener nicht zur Entfaltung kommen. – Foto: Foto Pfeifer

Während in den meisten Ligen des badischen Fußballverbands bereits seit vergangener Woche der Ball rollt, lassen sich die Verbandsligisten Zeit. Erst am Samstag eröffnen die spielklassenhöchsten Kicker in Nordbaden das Punktspieljahr 2026. Für die beiden Sinsheimer Vertreter bietet jener Auftakt spannende Aufgaben. Der VfB Eppingen startet am Samstag zuhause gegen den 1.FC Mühlhausen. Das Duell Fünfter gegen Dritter beginnt um 15 Uhr im „Käfig“ und wird direkt die Richtung für die kommenden Wochen weisen. Sollte der VfB nämlich wie im Hinspiel gewinnen, wäre er weiterhin voll dabei im Aufstiegsrennen. Bei einer Niederlage müsste die Elf von Trainer David Pfeiffer dagegen abreißen lassen.

Im Sommer startete der VfB mit einer gewissen Portion Ungewissheit. Schwache Vorbereitungsergebnisse ließen angesichts des hammerharten Auftaktprogramms Schlimmes erahnen. Doch dann legten die Spieler von Cheftrainer David Pfeiffer mit Vollgas los und gewannen unter anderem bei den Spitzenteams aus Mühlhausen und Heddesheim. Über den Winter rangierten die Eppinger auf einem sehr beachtlichen fünften Rang.

Jene Mühlhausener kommen am Samstag in die Fachwerkstadt. "Das ist eine topbesetzte Mannschaft, wir freuen uns aber darauf, weil es gerade das attraktiv macht", sagt Oliver Späth. Der Sportliche Leiter des VfB ist zufrieden mit der Vorbereitung und der Art und Weise wie die Spieler sich für die Startformation gegen Mühlhausen empfohlen haben. Er konstatiert: "Die Jungs haben Gas gegeben und jeder hat genügend Möglichkeiten bekommen sich zu zeigen." Das gilt selbstredend für die Winter-Neuzugänge Devin Colin Becker und Philipp Lambert.