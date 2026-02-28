Es geht direkt "in die Vollen" - Spitzenspiel in Vorsfelde

– Foto: Jörn Kutschmann

Für Göttingen 05 geht die Rückrunde direkt mit einem echten Härtetest los. Am Sonntag gastiert man beim Tabellenzweiten SSV Vorsfelde, aktuell acht Punkte vor den viertplatzierten Göttingern, allerdings mit zwei Spielen mehr auf dem Konto.

Das Hinspiel gewann Vorsfelde mit 4:2. Auch der direkte Vergleich spricht klar für den Gastgeber: Seit 2015 gab es 13 Duelle, nur eines endete unentschieden, alle übrigen gewann Vorsfelde.

05-Trainer Jozo Brinkwerth weiß um die Schwere der Aufgabe:

„Die Rückrunde geht gleich richtig in die Vollen. Wir haben noch schlechte Erinnerungen an die Hinrunde, als wir zu Hause 4:2-Verloren haben. Was auch bemerkenswert war, war die 0:4-Niederlage von Vorsfelde gegen die Freien Turner. Sodass man erwarten kann, dass sie mit viel Wut im Bauch am Sonntag auflaufen werden. Das wird die Sache mit Sicherheit nicht leichter machen.“

Die Vorbereitung verlief bei den 05ern ähnlich, wie bei dem Rest der Liga.

„Bei uns lief die Vorbereitung, wie bei vielen Mannschaften, recht abwechslungsreich. Von Fitnesseinheiten über Laufen, über dann auch mal auf den Platz können. Die Ergebnisse in den Tests waren recht gut. Wobei man da immer vorsichtig sein muss. Wenn es um Punkte geht, werden die Karten neu gemischt. Da wird es uns wichtig sein, das richtig einzuordnen. Und sich da nicht in Sicherheit zu wiegen.“